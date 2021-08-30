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    Главная / Торги / Поставка технических газов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Поставка технических газов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222775Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222775

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 08:12

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-48

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    shestakovalp@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шестакова Людмила Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 20:00 GMT +330.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222775Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л 6.2М3 ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 2"

    "Аргон (в баллонах) газообразный 40Л 99.993% высший сорт 6.2М3 ГОСТ 10157-2016"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Гелий газообразный (в баллонах) ВЧ марка А 40Л 5.7М3"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 4"

    "Азот газообразный ПЧ 2 сорт 99.95ПРОЦ 40Л 5.7М3 баллон ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 45.000

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