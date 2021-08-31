Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд филиала "Ямальское УООП" ООО "Газпром питание"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства; 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара