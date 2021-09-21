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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к газоанализаторам для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка запасных частей к газоанализаторам для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222767Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222767

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к газоанализаторам для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 13:08

    Документация процедуры

    Договор_СМСП_ТП_ЭДО__05.21.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-73-26

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Fertikova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фертикова Светлана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к газоанализаторам для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.09.2021 12:00 GMT +321.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222767Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к газоанализаторам для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, Раздольная 2а. Срок поставки - в течение 110 календарных дней с даты подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль преобразования основного питания МПОП для цифрового БПС для СТМ-10 220В ИБЯЛ.418112.034-01 ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Узел буферный БУАЦП-2М2 для преобразователя ЛДАР.468155.017"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Блок контроля напряжения БКН-24 24В ЛДАР.469135.014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Блок контроля напряжения БКН-220 220В ЛДАР.469135.016"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Ячейка электрохимическая ЭХЯ ИБЯЛ.305649.035-83 (ИБЯЛ.418425.035-105) для СТГ-1, СОУ-1 в упаковке ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР""

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Ячейка электрохимическая ЭХЯ ИБЯЛ.305649.035-40 для СТГ-1, СОУ-1 в упаковке ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР""

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Комплект чувствительных элементов ИБЯЛ.305658.001 для СТМ-10 и СТМ-30М-10 1 датчик с парой элементов ИБЯЛ.418429.066-01 в упаковке"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 8"

    "Комплект датчиков для СГГ-20, ИТ-М в упаковке ИБЯЛ.413929.001/ИБЯЛ.413226.051 ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Колонка хроматографическая насадочная Hayesep разделение углеводородов и углеводородов от воды 2М 3ММ нержавеющая сталь R 80/100 3814"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Колонка хроматографическая насадочная определение гелия и водорода нержавеющая сталь NaX80/100 8857"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Модуль измерительного преобразователя МИП-03 к СТМ-10 ИБЯЛ.413216.035-01 ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Сигнализатор довзрывоопасных концентраций моноблочный автоматический стационарный промышленный СОУ-1 ИБЯЛ.413534.011 для светозвуковой сигнализации о превышении заранее установленных пороговых значений массовой концентрации оксида углерода (CO) 0 – 200МГ/М3 150-253В 5ВА IP30 -10...+50 195х60х120 время срабатывания не более 45С"

    Кол-во: 11.000

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