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    Главная / Торги / Поставка железобетонных изделий (УСЛ 267)

    Поставка железобетонных изделий (УСЛ 267)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222754Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222754

    Наименование закупки

    Поставка железобетонных изделий (УСЛ 267)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 16:20

    Документация процедуры

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    Проект_договора.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    УПД_2_.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    2375680

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    aavhadeev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Авхадеев Айдар Камилевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка железобетонных изделий (УСЛ 267)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 09:00 GMT +303.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222754Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железобетонных изделий (УСЛ 267)

    Начальная цена

    2 607 200,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с. Улукулево, ул. Крупской, д. 2/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камень бортовой бетонный прямой рядовой БР 100.30.18 1000x300x180ММ 120КГ В30 ГОСТ 6665-91"

    Кол-во: 407.000

    "Позиция 2"

    "Плита дорожная бордюр железобетонный БР300.30.18 3000х180х300М Россия ЗАО "ТЗЖБИ""

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 3"

    "Плита тротуарная 6К5 500х500ММ железобетон ГОСТ 17608-91"

    Кол-во: 1009.000

    "Позиция 4"

    "Плита дорожная железобетонная 2П30.18-30 3x1.75x0.17М 2.2Т ГОСТ 21924.2-84"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Плита дорожная ПДН-AтV 3.503.1-91 6х2х0.14М 4.2Т"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Бордюр тротуарный БР 100.20.8 1000х200х80ММ бетонный серый ГОСТ 6665-91"

    Кол-во: 239.000

    "Позиция 7"

    "Деталь смотрового колодца Кольцо стеновое КС15.9 1680x1500x890ММ ГОСТ 8020-90"

    Кол-во: 9.000

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