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Наименование закупки
328.21.00027 Услуги по переплету документов для Ново-Стерлитамакской ТЭЦ производственной площадки Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 07:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Почтовый адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Контактный телефон
+7 347 222-86-28 доб. 72277
Факс
Адрес электронной почты
Bikbulatova_IF@interrao.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бикбулатова Ирина Фаннуровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
328.21.00027 Услуги по переплету документов для Ново-Стерлитамакской ТЭЦ производственной площадки Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.09.2021 13:00 GMT +309.09.2021 13:0009.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222752Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
328.21.00027 Услуги по переплету документов для Ново-Стерлитамакской ТЭЦ производственной площадки Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно закупочной документации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Наименование заказчика
ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Кол-во: 230.000
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