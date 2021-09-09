Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 328.21.00027 Услуги по переплету документов для Ново-Стерлитамакской ТЭЦ производственной площадки Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК"

    328.21.00027 Услуги по переплету документов для Ново-Стерлитамакской ТЭЦ производственной площадки Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 13:0009.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222752Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222752

    Наименование закупки

    328.21.00027 Услуги по переплету документов для Ново-Стерлитамакской ТЭЦ производственной площадки Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 07:13

    Документация процедуры

    ЗД_328.21.00027.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Юридический адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Почтовый адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 347 222-86-28 доб. 72277

    Факс

    Адрес электронной почты

    Bikbulatova_IF@interrao.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бикбулатова Ирина Фаннуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    328.21.00027 Услуги по переплету документов для Ново-Стерлитамакской ТЭЦ производственной площадки Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.09.2021 13:00 GMT +309.09.2021 13:0009.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222752Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    328.21.00027 Услуги по переплету документов для Ново-Стерлитамакской ТЭЦ производственной площадки Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно закупочной документации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "328.21.00027 Услуги по переплету документов для Ново-Стерлитамакской ТЭЦ производственной площадки Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК""

    Кол-во: 230.000

    Позвонить