Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка спирта этилового технического гидролизного ректификованного для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка спирта этилового технического гидролизного ректификованного для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 07:0031.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222746Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222746

    Наименование закупки

    Поставка спирта этилового технического гидролизного ректификованного для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 06:40

    Документация процедуры

    Договор__ТП_ЭДО__05.21_самовывоз_спирт.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-73-26

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Fertikova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фертикова Светлана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спирта этилового технического гидролизного ректификованного для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 07:00 GMT +331.08.2021 07:0031.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222746Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спирта этилового технического гидролизного ректификованного для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    1 313 060,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Самовывоз со склада ПоставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    На условиях предоплаты, самовывоз со склада Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный ГОСТ Р 55878-2013 ООО "КИБИХ" Россия"

    Кол-во: 115.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 78655
    Поставка этилового технического спирта для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    Поставка этилового технического спирта для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    78655
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    545 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 78722
    Поставка этилового технического спирта для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    Поставка этилового технического спирта для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    78722
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    470 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 83288
    Поставка спирта этилового технического (УСЛ 004)
    Поставка спирта этилового технического (УСЛ 004)
    83288
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    204 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 83330
    Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ
    Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ
    83330
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    436 480
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить