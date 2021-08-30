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    Главная / Торги / Муфты КСС-КОНТАКТ Терминал Т8 для Кемеровского филиала

    Муфты КСС-КОНТАКТ Терминал Т8 для Кемеровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222744Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222744

    Наименование закупки

    Муфты КСС-КОНТАКТ Терминал Т8 для Кемеровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 06:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3842)377141

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalia.Osiptsova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипцова Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Муфты КСС-КОНТАКТ Терминал Т8 для Кемеровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 20:00 GMT +330.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222744Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Муфты КСС-КОНТАКТ Терминал Т8 для Кемеровского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область - Кузбасс, 650024, г. Кемерово, ул. Автозаводская, 10ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс 100%, Транспортные включены в стоимость, Аналоги не рассматриваются

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта для кабелей связи кросс-оптическая КСС-КОНТАКТ Терминал Т8.2 S8 SC/APC со сплиттером 1х8"

    Кол-во: 7.000

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