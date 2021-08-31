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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка метизов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 06:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Контактный телефон
+7 3952 78-39-07
Факс
+7 3952 24-36-73
Адрес электронной почты
popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попович Михаил Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метизов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 05:00 GMT +331.08.2021 05:0031.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222742Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизов
Начальная цена
153 360,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, 666505 Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, пгт. Магистральный, База освоения газового помысла.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем Товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Иркутск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Иркутск"
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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