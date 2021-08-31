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    Главная / Торги / Поставка метизов

    Поставка метизов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 05:0031.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222742Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222742

    Наименование закупки

    Поставка метизов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 06:26

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Иркутск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Контактный телефон

    +7 3952 78-39-07

    Факс

    +7 3952 24-36-73

    Адрес электронной почты

    popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попович Михаил Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка метизов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 05:00 GMT +331.08.2021 05:0031.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222742Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизов

    Начальная цена

    153 360,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 666505 Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, пгт. Магистральный, База освоения газового помысла.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем Товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Иркутск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод крутоизогнутый 90°-32x3.5-09Г2С ГОСТ 17375-01 ЗАО Завод Сибгазстройдеталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Отвод крутоизогнутый 90°-57x8-09Г2С ГОСТ 17375-01 ЗАО Завод Сибгазстройдеталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Отвод крутоизогнутый 90°-89x10-09Г2С ГОСТ 17375-01 ЗАО Завод Сибгазстройдеталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Отвод крутоизогнутый 90°-108x5-09Г2С ГОСТ 17375-01 ЗАО Завод Сибгазстройдеталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Отвод крутоизогнутый 90°-114x8-09Г2С ГОСТ 17375-01 ЗАО Завод Сибгазстройдеталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Отвод крутоизогнутый 45°-159x12-09Г2С ГОСТ 17375-01 ЗАО Завод Сибгазстройдеталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Тройник 89x10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Переход П К 168x16-114x14-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Переход П К 159x10-89x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Отвод 90°-21.3x4-09Г2С ГОСТ 17375-01 ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Отвод 90°-33.7x4.5-09Г2С ГОСТ 17375-01 ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Отвод ОК 90°-159x14-09Г2С ГОСТ 17375-01 ЗАО "Лискимонтажконструкция""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Отвод ОК 90°-168x14-09Г2С ГОСТ 17375-01 ЗАО "Лискимонтажконструкция""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Переход П К 114x12-89x10-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Переход П К 57x6-32x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

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