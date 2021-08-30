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    Главная / Торги / Лента монтажная

    Лента монтажная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:3030.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222741Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222741

    Наименование закупки

    Лента монтажная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 05:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 383 219-45-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    Margarita.V.Kochkina@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочкина Маргарита Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лента монтажная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 08:30 GMT +330.08.2021 08:3030.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222741Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лента монтажная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Северный проезд, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата 100%, транспортные расходы до адреса поставки включено в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента монтажная бандажная НХЛ 1907 B19 x L50000 x s0.7мм сталь"

    Кол-во: 1.000

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