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    Главная / Торги / Поставка специальной форменной обуви для филиала ПАО "Газпром" "Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАо "Газпром" в г. Хабаровске

    Поставка специальной форменной обуви для филиала ПАО "Газпром" "Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАо "Газпром" в г. Хабаровске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222738Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222738

    Наименование закупки

    Поставка специальной форменной обуви для филиала ПАО "Газпром" "Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАо "Газпром" в г. Хабаровске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 05:25

    Документация процедуры

    Запрос_на_поставку.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    филиал ПАО "Газпром" "Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Хабаровске
    Все закупки и тендеры Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    680030, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Мухина, 8

    Контактный телефон

    +7 4212 73-59-52 доб. 2130

    Факс

    +7 4212 75-91-90

    Адрес электронной почты

    v.kurnosov@dv-gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курносов Виктор Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специальной форменной обуви для филиала ПАО "Газпром" "Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАо "Газпром" в г. Хабаровске

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222738Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной форменной обуви для филиала ПАО "Газпром" "Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАо "Газпром" в г. Хабаровске

    Начальная цена

    668 162,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки каждой партии товара и подписания сторонами товарной накладной. Поставка не позднее 25.11.2021.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    680030, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Мухина, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки защитные с высокими берцами антистатические мужские Тофф Беркут 39 черные натуральная кожа текстильный материал, спилок подкладочный однослойная термопластичный 120-0179-01"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 2"

    "Ботинки защитные с высокими берцами мужские Тофф Беркут 40 черные натуральная кожа текстильный материал, спилок подкладочный однослойная термопластичный 120-0179-01"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Ботинки защитные утепленные мужские ЮПИТЕР-12 для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Ботинки защитные утепленные мужские ЮПИТЕР-12 для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 5"

    "Сапоги защитные "Полярник". Модель 220. Серия "Десма" кожа юфтевая термостойкая хромового дубления однослойная ПУ с регулируемыми голенищами и клапаном из войлока 36 термопластический материал ООО "ВЛО""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Сапоги защитные "Полярник". Модель 220. Серия "Десма" кожа юфтевая термостойкая хромового дубления однослойная ПУ с регулируемыми голенищами и клапаном из войлока 36 термопластический материал ООО "ВЛО""

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 7"

    "Сапоги резиновые мужские формовые мужские Сап037 резина/ подкладка трикотаж черные 38ММ размер 40/42/47 ТД Тракт Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Сапоги резиновые мужские формовые мужские Сап037 резина/ подкладка трикотаж черные 38ММ размер 40/42/47 ТД Тракт Россия"

    Кол-во: 66.000

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