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Наименование закупки
Поставка специальной форменной обуви для филиала ПАО "Газпром" "Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАо "Газпром" в г. Хабаровске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 05:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
680030, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Мухина, 8
Контактный телефон
+7 4212 73-59-52 доб. 2130
Факс
+7 4212 75-91-90
Адрес электронной почты
v.kurnosov@dv-gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курносов Виктор Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специальной форменной обуви для филиала ПАО "Газпром" "Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАо "Газпром" в г. Хабаровске
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222738Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной форменной обуви для филиала ПАО "Газпром" "Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАо "Газпром" в г. Хабаровске
Начальная цена
668 162,38
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки каждой партии товара и подписания сторонами товарной накладной. Поставка не позднее 25.11.2021.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Дальневосточное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
680030, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Мухина, 8
Кол-во: 66.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 66.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 66.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 66.000
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