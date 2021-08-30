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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ (стройматериалы)

    Поставка ТМЦ (стройматериалы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222737Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222737

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ (стройматериалы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 22:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-44-36

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    vedernikov-sv@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ведерников Станислав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ (стройматериалы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 11:00 GMT +330.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222737Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ (стройматериалы)

    Начальная цена

    401 454,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Полевая,2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 15 рабочих дней для МСП (45 календарных дней), по договору/, постоплата 7 кал.дн. по счету с даты подписания ТН или УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колодец кабельный железобетонный Связьстройдеталь ККСр-2-10(80) Г 110102-00016 B1030 x L1350 х H1560мм 2.169м3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Кольцо колодезное КО-1 железобетон"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Смесь сухая строительная кладочная Пескобетон М300 3ч"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Смесь сухая строительная гидроизоляционная Пенетрон 2...72ч"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Пена монтажная профессиональная TYTAN PROFESSIONAL 65 UNI 750мл"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Щебень М600 5...20мм"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Асфальт холодный 30кг"

    Кол-во: 367.000

    "Позиция 8"

    "Щебень отсев 1...5мм"

    Кол-во: 32.000

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