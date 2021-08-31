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    Главная / Торги / Поставка трубы полимерной гладкой с двуслойной стенкой ЭЛЕКТРОПАЙП 125/94 N 1250 F11461 (Отрезок по 12м) 8,76

    Поставка трубы полимерной гладкой с двуслойной стенкой ЭЛЕКТРОПАЙП 125/94 N 1250 F11461 (Отрезок по 12м) 8,76

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222722Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222722

    Наименование закупки

    Поставка трубы полимерной гладкой с двуслойной стенкой ЭЛЕКТРОПАЙП 125/94 N 1250 F11461 (Отрезок по 12м) 8,76

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 18:52

    Документация процедуры

    1___ТФ_договора_на_поставку_товаров_ЗК_06.01_01.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-24-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Yachmenev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ячменев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубы полимерной гладкой с двуслойной стенкой ЭЛЕКТРОПАЙП 125/94 N 1250 F11461 (Отрезок по 12м) 8,76

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222722Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы полимерной гладкой с двуслойной стенкой ЭЛЕКТРОПАЙП 125/94 N 1250 F11461 (Отрезок по 12м) 8,76

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    , г. Москва, аэропорт Внуково Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 или Универсального передаточного документа. Цена Договора включает в себя: цену Работ, все расходы Подрядчика по выполнению Работ, понесенные Подрядчиком при исполнении им обязательств, в том числе включает стоимость материалов, стоимость транспортных расходов, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Договора, налоги и иные обязательные платежи, иные расходы, конкретно не указанные, но относящиеся к деятельности Подрядчика, связанной с надлежащим исполнением настоящего Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба полимерная гладкая с двуслойной стенкой ЭЛЕКТРОПАЙП 125/94 N 1250 F11461 (Отрезок по 12м) 8,76"

    Кол-во: 6404.000

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