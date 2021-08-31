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Наименование закупки
Поставка трубы полимерной гладкой с двуслойной стенкой ЭЛЕКТРОПАЙП 125/94 N 1250 F11461 (Отрезок по 12м) 8,76
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 18:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-24-15
Факс
Адрес электронной почты
Dmitriy.Yachmenev@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ячменев Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы полимерной гладкой с двуслойной стенкой ЭЛЕКТРОПАЙП 125/94 N 1250 F11461 (Отрезок по 12м) 8,76
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222722Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы полимерной гладкой с двуслойной стенкой ЭЛЕКТРОПАЙП 125/94 N 1250 F11461 (Отрезок по 12м) 8,76
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
, г. Москва, аэропорт Внуково Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 или Универсального передаточного документа. Цена Договора включает в себя: цену Работ, все расходы Подрядчика по выполнению Работ, понесенные Подрядчиком при исполнении им обязательств, в том числе включает стоимость материалов, стоимость транспортных расходов, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Договора, налоги и иные обязательные платежи, иные расходы, конкретно не указанные, но относящиеся к деятельности Подрядчика, связанной с надлежащим исполнением настоящего Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 6404.000
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