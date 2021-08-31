Поставка трубы полимерной гладкой с двуслойной стенкой ЭЛЕКТРОПАЙП 125/94 N 1250 F11461 (Отрезок по 12м) 8,76

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 или Универсального передаточного документа. Цена Договора включает в себя: цену Работ, все расходы Подрядчика по выполнению Работ, понесенные Подрядчиком при исполнении им обязательств, в том числе включает стоимость материалов, стоимость транспортных расходов, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Договора, налоги и иные обязательные платежи, иные расходы, конкретно не указанные, но относящиеся к деятельности Подрядчика, связанной с надлежащим исполнением настоящего Договора.