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    Главная / Торги / Поставка искрозащитных барьеров на объекты "Этап 6.2 Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" и "Этап 6.4 Компрессорная станция КС-4 "Нимнырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"

    Поставка искрозащитных барьеров на объекты "Этап 6.2 Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" и "Этап 6.4 Компрессорная станция КС-4 "Нимнырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 13:0031.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222698Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222698

    Наименование закупки

    Поставка искрозащитных барьеров на объекты "Этап 6.2 Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" и "Этап 6.4 Компрессорная станция КС-4 "Нимнырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 14:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-01-69

    Факс

    Адрес электронной почты

    EBatalova@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баталова Екатерина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка искрозащитных барьеров на объекты "Этап 6.2 Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" и "Этап 6.4 Компрессорная станция КС-4 "Нимнырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 13:00 GMT +331.08.2021 13:0031.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222698Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка искрозащитных барьеров на объекты "Этап 6.2 Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" и "Этап 6.4 Компрессорная станция КС-4 "Нимнырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"

    Начальная цена

    289 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершённой отгрузке Продукции до адреса Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барьер искрозащиты телефонный БИТ10.00.000-01 в составе: барьер искрозащитный емкостью на 1 линию БИТ10.01.000-01 - 4ШТ ТУ 26.30.11-007-78049378-2019"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Барьер искрозащиты телефонный БИТ10.00.000-01 в составе: барьер искрозащитный емкостью на 1 линию БИТ10.01.000-01 - 4ШТ ТУ 26.30.11-007-78049378-2019"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
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    Лоты:
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    Регион:
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