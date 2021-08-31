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Наименование закупки
Поставка искрозащитных барьеров на объекты "Этап 6.2 Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" и "Этап 6.4 Компрессорная станция КС-4 "Нимнырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 14:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-01-69
Факс
Адрес электронной почты
EBatalova@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баталова Екатерина Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Поставка искрозащитных барьеров на объекты "Этап 6.2 Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" и "Этап 6.4 Компрессорная станция КС-4 "Нимнырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 13:00 GMT +331.08.2021 13:0031.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222698Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка искрозащитных барьеров на объекты "Этап 6.2 Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" и "Этап 6.4 Компрессорная станция КС-4 "Нимнырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"
Начальная цена
289 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершённой отгрузке Продукции до адреса Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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