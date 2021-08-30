www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка ноутбуков Apple
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 18:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
Адрес электронной почты
acheblykov@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеблыков Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ноутбуков Apple
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222684Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ноутбуков Apple
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9 с.1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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