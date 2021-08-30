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    Главная / Торги / Закупка ноутбуков Apple

    Закупка ноутбуков Apple

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222684Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222684

    Наименование закупки

    Закупка ноутбуков Apple

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 18:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    acheblykov@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеблыков Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ноутбуков Apple

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222684Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ноутбуков Apple

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9 с.1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук MGN73RU/A-Apple 13-inch MacBook Air: Apple M1 chip 8-core CPU & 8-core GPU, 16core Neural E"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro: T-Bar, Apple M1 chip 8core CPU & 8core GPU, 16core Neural Engine, 8GB, 512GB SSD - Space Grey MYD92RU/A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ноутбук Apple MacBook Pro 16" TouchBar (MVVM2RU/A) 2.3GHz 8-core Intel Core i9 (TB up to 4.8GHz) /16GB/1TB SSD/AMD Radeon Pro 5500M with 4GB of GDDR6"

    Кол-во: 1.000

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    26.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    48 764
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