Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка устройства постоянного тока

    Поставка устройства постоянного тока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222670Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222670

    Наименование закупки

    Поставка устройства постоянного тока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 17:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)613-02-70

    Факс

    Адрес электронной почты

    asmirnov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Александр Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка устройства постоянного тока

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222670Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройства постоянного тока

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, Иркутская обл., пгт. Магистральный Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 15 (пятнадцати ) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зарядно-выпрямительное устройство модульное PBI 220/25 MC для приема и распределения энергии AC, преобразования ее в энергию DC, защиты от замыкания и работы в аварийном режиме от АБ ООО АПС Энергия"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить