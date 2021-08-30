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Наименование закупки
Комплект ЗИП к шаровому крану HRA 20"x20"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 16:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-05-92
Факс
Адрес электронной почты
ABelih@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белых Алексей Вениаминович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплект ЗИП к шаровому крану HRA 20"x20"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222665Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект ЗИП к шаровому крану HRA 20"x20"
Начальная цена
1 089 460,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО "Газпромтранс" Ямальский филиал, г. Лабытнанги, ст. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д.10. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% после поставки (в течение 70 рабочих дней не для СМСП, в течение 15 - для СМСП)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 5.000
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