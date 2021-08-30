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    Главная / Торги / Комплект ЗИП к шаровому крану HRA 20"x20"

    Комплект ЗИП к шаровому крану HRA 20"x20"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222665Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222665

    Наименование закупки

    Комплект ЗИП к шаровому крану HRA 20"x20"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 16:59

    Документация процедуры

    ЦЗ_20_дюймов.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-05-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    ABelih@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белых Алексей Вениаминович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплект ЗИП к шаровому крану HRA 20"x20"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222665Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект ЗИП к шаровому крану HRA 20"x20"

    Начальная цена

    1 089 460,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО "Газпромтранс" Ямальский филиал, г. Лабытнанги, ст. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д.10. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% после поставки (в течение 70 рабочих дней не для СМСП, в течение 15 - для СМСП)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗИП к крану ручному шаровому HRA 20"х20" class 900 RTJ с концами под приварку, с ручным редуктором задвижка Tyco"

    Кол-во: 5.000

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