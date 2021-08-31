Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск

    Поставка газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222660Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222660

    Наименование закупки

    Поставка газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 17:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-13-22

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    ekrivyh@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривых Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222660Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск

    Начальная цена

    896 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Геологов 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.(Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату).2. Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору.Транспортные расходы по доставке продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой товара Поставщик предоставляет транспортные накладные (Приложение № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ 21.12.2020 г. № 2200) и товарно-транспортные накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.3. Отгрузочные реквизиты: ООО ""Газпром трансгаз Югорск"" / Югорское УМТСиК. 628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Геологов, 15 А. 4. Цена за единицу продукции включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя.5. Гарантийные требования к продукции: Поставщик гарантирует, что вся поставляемая продукция, а также все элементы, детали и части, из которой она изготовлена, будет поставлена новой и ранее не бывшей в употреблении, не восстановленной, не контрафактной. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение срока, установленного для данной продукции соответствующим ГОСТом или ТУ, другими нормативными актами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор CH4-метан портативный Лидер 021 0-100% НКПР IP68 108х61х36ММ 0.19КГ -40...+50ГРАД ЦЕЛЬС 0Ex iasIIC"

    Кол-во: 30.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 261979
    Поставка приборов диагностики для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022г.
    Поставка приборов диагностики для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022г.
    261979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263063
    О поставке сигнализатора оксида углерода для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    О поставке сигнализатора оксида углерода для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    263063
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 77424
    Поставка датчиков газоанализаторов
    Поставка датчиков газоанализаторов
    77424
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    358 885
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78114
    Поставка расходомера и газоанализатора для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка расходомера и газоанализатора для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"
    78114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    519 608
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Ценовой запрос № 80410
    ТГСтаврополь Поставка сигнализатора загазованности (20183063)
    ТГСтаврополь Поставка сигнализатора загазованности (20183063)
    80410
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    182 072
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 83441
    Поставка газоанализаторов для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
    Поставка газоанализаторов для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
    83441
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 14:00(GMT+03:00)
    464 550
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 84089
    Поставка газоанализаторов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка газоанализаторов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"
    84089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 09:30(GMT+03:00)
    580 241
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 84034
    Поставка газоанализаторов для комплектации КТОЖС для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
    Поставка газоанализаторов для комплектации КТОЖС для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
    84034
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    515 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить