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Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковой продукции, монтажных изделий.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 16:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
3562 95-52-13
Факс
Адрес электронной почты
NefedovaEA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нефедова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельно-проводниковой продукции, монтажных изделий.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 06:30 GMT +330.08.2021 06:3030.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222633Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции, монтажных изделий.
Начальная цена
7 247 054,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г.Сургут, ул. Индустриальная 47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 260.000
Кол-во: 0.430
Кол-во: 520.000
Кол-во: 2.395
Кол-во: 0.900
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.250
Кол-во: 100.000
Кол-во: 0.229
Кол-во: 250.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.300
Кол-во: 50.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 18.000
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