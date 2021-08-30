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    Главная / Торги / Поставка кабельно-проводниковой продукции, монтажных изделий.

    Поставка кабельно-проводниковой продукции, монтажных изделий.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 06:3030.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222633Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222633

    Наименование закупки

    Поставка кабельно-проводниковой продукции, монтажных изделий.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 16:03

    Документация процедуры

    Контакты_по_закупке.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    3562 95-52-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    NefedovaEA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нефедова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельно-проводниковой продукции, монтажных изделий.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 06:30 GMT +330.08.2021 06:3030.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222633Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции, монтажных изделий.

    Начальная цена

    7 247 054,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г.Сургут, ул. Индустриальная 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба гофрированная, гибкая, легкая со стальной протяжкой DKC ПВХ-пластикат самозатухающий 50ММ 91950 ТУ У 25.2-31032472.001-2002"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШв 1х35ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.430

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А) 4х1.5ММ2"

    Кол-во: 520.000

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг 3х1.5ММ2 ок 1КВ"

    Кол-во: 2.395

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг 4х4ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х6ММ2 0.66КВ ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой с медной жилой КГ 1х6ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой с медной жилой КГ-ХЛ 3х2.5ММ2+1х1.5ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой с медной жилой КГ-ХЛ 3х6ММ2+1х4ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.250

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой с медной жилой КГ-ХЛ 4х4ММ2 0.66КВ ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШв 2х6ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.229

    "Позиция 12"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А) 3х1.5ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ 3х1.5ММ2 1КВ"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-П 3х1.5ММ2 ГОСТ 16442-80"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 15"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ-П 3х2.5ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 16"

    "Кабель силовой с медной жилой КГтп-ХЛ 2х1ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Кабель для охранной и пожарной сигнализации КУИН-СПнг(А)-FRLS РВЭ 2х2х0.75 мж 600В"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 18"

    "Труба ПВХ гофро с протяжкой DKC 16ММ серая 9091625"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 19"

    "Лоток кабельный перфорированный DKC 100х50х3000ММ сталь оцинкованная 1ММ УХЛ2 3526210"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 20"

    "Лоток кабельный перфорированный DKC 50х100х3000ММ сталь оцинкованная 1ММ 3526010"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 21"

    "Лоток кабельный неперфорированный 50х100х3000ММ сталь 35022 DKC"

    Кол-во: 39.000

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