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    Главная / Торги / Закупка ТД, ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ДАТЧИКОВ_НН_Срочная_ ЗнП 1281

    Закупка ТД, ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ДАТЧИКОВ_НН_Срочная_ ЗнП 1281

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 18:0026.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222624Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222624

    Наименование закупки

    Закупка ТД, ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ДАТЧИКОВ_НН_Срочная_ ЗнП 1281

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 16:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (3532)57-19-11

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Tatyana.V.Leschenko@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лещенко Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ТД, ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ДАТЧИКОВ_НН_Срочная_ ЗнП 1281

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 18:00 GMT +326.08.2021 18:0026.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222624Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ТД, ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ДАТЧИКОВ_НН_Срочная_ ЗнП 1281

    Начальная цена

    68 698,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Покровская, д56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 раб. дней после поставки для МСП, прошу указать цены с учетом доставки до адреса, вложить счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство мониторинга NetPing server solution v5/GSM3G для удаленного мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Датчик напряжения NetPing 910S20 для определения наличия напряжения в розетке питания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Датчик температуры Netping THS для измерения температуры помещения, окружающей среды и выдачи этой информации в цифровом виде по интерфейсу 1-Wire -55...+125°C с проводом 2м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Датчик влажности Netping HS для имзмерения влажности в помещении и выдачи этой информации в цифровом виде по интерфейсу 1-Wire 25...60/60...100%"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Извещатель охранный Crow Swan Quad для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле 92x59x37мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti NanoBeam 2AC-13 NBE-2AC-13-EU 2.4ГГц 330Мбит/с 802.11a/b/g/n/ac"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Инжектор питания PoE Ubiquiti POE-24-12W 100...240Впер 24Впст 2xRJ45 12Вт IEEE 802.3af"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Устройство грозозащиты Ubiquiti РГ4 IP54 для защиты сетевого оборудования"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20/Б2П установки на металлическую дверь шкафа или комнаты 53x40x30мм"

    Кол-во: 1.000

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