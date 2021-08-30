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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запасных частей (УСЛ 258)

    Поставка автомобильных запасных частей (УСЛ 258)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222621Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222621

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запасных частей (УСЛ 258)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 16:33

    Документация процедуры

    _Поставка_Покупатель_ГТУ_КИМ_публикация_ЦЗ.docx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    УПД.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-50-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    azaytsev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных запасных частей (УСЛ 258)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 09:00 GMT +330.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222621Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запасных частей (УСЛ 258)

    Начальная цена

    972 133,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок управления ДВС М20.21 АБИТ 457180.020-1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Вал карданный 33027-2201010 ГАЗ АДС EXPERT"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Вал карданный 33027-2202010 ГОСТ Р 53602 ООО "ВПК" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Вал карданный Газель переднего, заднего моста 5022382-2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Распределитель Р160-3/1-111У"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Датчик давления масла КамАЗ-43101 5320-3829010"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Диск сцепления нажимной МТЗ-80 в сборе 80-1601090"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Диск сцепления ведомый 85-1601130-01 ЯМЗ БЗТДиА"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Диск сцепления ведомый 70-1601133 МТЗ в сборе"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Диск сцепления нажимной 70-1601093"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Диск тормозной Газель 3302-3501078"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Клеммы аккумулятора универсальные Клемма-02 латунь"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Колодка тормозная УРАЛ 55571-3501090-11"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Колодка тормозная ГАЗ 3302 передняя 3302-3501800 1 комплект (4шт)"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 15"

    "Колодка тормозная ГАЗ 3302 задняя 3302-3502090"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 16"

    "Комбинации приборов КАМАЗ 2807.3801"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Ремонтный комплект привода ГРМ 406.3906625-01 УАЗ ЗМЗ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Ремонтный комплект ступицы 3302-3104800 ГАЗ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 19"

    "Лампа автомобильная галогенная H4 24V 75/70W 54430 P43t"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 20"

    "Маяк проблесковый С12-21М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Насос шестеренный универсальный НШ-100Л У"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Опора вала карданного (промежуточная) 72-2209010А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Стартер ЯМЗ-238 2501.3708-20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Стартер ПАЗ дв. Каменс 4КВТ 5268413"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Стартер БАТЭ 5402.3708000 КАМАЗ дв.740 9КВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Стартер дв.405, 406 6012.3708"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Стартер УАЗ 6012-3708000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Тент 1.26х2.05х3.13М ГАЗ 3302-8508010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Турбокомпрессор HE221W/HE200WG ISF 3.8 2836258/3768000/2836258/3774196"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Турбокомпрессор КАМАЗ 4043982/4033409/4955908 Holset"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Турбокомпрессор правый ТКР 7С-6 КАМАЗ 7406-1118012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Турбокомпрессор ТКР7С-6 КАМАЗ левый 7406-1118013 0039"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Тяга сошки рулевого управления КАМАЗ ООО "НПО "Ростар" 4310-3414010"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Тяга сошки рулевого управления 53205-3414010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Усилитель тормоза пневматический УРАЛ 5557-3510010"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Форсунка топливная Siemens ГАЗ-3302, двигатель УМЗ-4216 28316657"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 37"

    "Шарнир рулевых тяг 2217-3414029 ГАЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Шарнир поворотного кулака правый 33027-2304060-01 Газ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Шарнир поворотного кулака 42020.3162-2304061 УАЗ 1120"

    Кол-во: 3.000

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