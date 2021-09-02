Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка компьютерной техники для Надымского УИРС

    Поставка компьютерной техники для Надымского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222617Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222617

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной техники для Надымского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 15:32

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_САМЫЙ_НОВЫЙ_от_17.11.2020.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерной техники для Надымского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222617Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной техники для Надымского УИРС

    Начальная цена

    272 346,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО "Газпром подземремонт Уренгой" 629300, Российская Федерация , ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, Промзона, БПО Надымского УИРС (База стройиндустрии)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera M2835dw"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Монитор компьютерный Iiyama G-Master GB2560HSU-B1 24.5ДЮЙМ 1920х1080 TN LED 1ms HDMI, DP 1000:1 160°/170° 400кд/м2 черный 557.5х380х510ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Системный блок Lenovo ThinkCentre Tiny M630e 10YM0019RU Intel Core i3-8145U 3.9Ghz 8GB DDR4 256Gb SSD Win10 Pro NoDVD Intel HD USB KB Mouse BT"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "АК № 1825"
    Ценовой запрос № 117590
    Поставка компютерной перефериии для нужд ЗАО "АК № 1825"
    Поставка компютерной перефериии для нужд ЗАО "АК № 1825"
    117590
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.10.2019 08:00(GMT+03:00)
    496 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО "Газпром промгаз"
    Ценовой запрос № 76779
    Поставка компьютеров
    Поставка компьютеров
    76779
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    235 254
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 76782
    Персональные компьютеры с монитором
    Персональные компьютеры с монитором
    76782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 10:30(GMT+03:00)
    499 576
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ СМТ
    Ценовой запрос № 76896
    Поставка персонального компьютера
    Поставка персонального компьютера
    76896
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    271 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ СМТ
    Ценовой запрос № 76901
    Поставка персонального компьютера
    Поставка персонального компьютера
    76901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    310 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 76929
    Поставка краски для ризографа
    Поставка краски для ризографа
    76929
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    3 292
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ СМТ
    Ценовой запрос № 77178
    Поставка персонального компьютера
    Поставка персонального компьютера
    77178
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    271 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ КМК
    Ценовой запрос № 77487
    Поставка компьютера в сборе для ГБПОУ КМК
    Поставка компьютера в сборе для ГБПОУ КМК
    77487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    32 881
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить