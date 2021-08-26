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Наименование закупки
Закупка оптических шнуров для Ростовского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 15:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 965 457-97-20
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Podres@south.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Подрес Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка оптических шнуров для Ростовского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 16:00 GMT +326.08.2021 16:0026.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222613Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оптических шнуров для Ростовского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, Ростовская область, поселок Темерницкий, ул. Спортивная, 10.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по счету без договора в течении 7 дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в цену. Обязательное условие-подписание документов по ЭДО.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 150.000
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