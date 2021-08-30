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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции для капитального ремонта 2021 года

    Поставка металлопродукции для капитального ремонта 2021 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222609Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222609

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции для капитального ремонта 2021 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 15:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-14-92

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    e.snurnikov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Снурников Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Адыгея Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопродукции для капитального ремонта 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 20:00 GMT +330.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222609Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции для капитального ремонта 2021 года

    Начальная цена

    407 418,13

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Адыгея Республика, Майкопский участок по хранению и реализации МТР филиала Управление МТС и К ООО "Газпром трансгаз Краснодар" / Российская Федерация (РФ Россия) 385069 Республика Адыгея, г. Майкоп, с-з п. Родниковый 3 км участок 7 от ориентира-здание школы ул. Ленина, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлочерепица SuperMonterrey 1100/1185ММ 0.5ММ 6050ММ"

    Кол-во: 720.000

    "Позиция 2"

    "Лист плоский NormanMP ПЭ-01-5005 синий-0.5 металл 0.5ММ, покрытие полиэстэр 1 класса 1250х2000ММ 5005 синий"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Элемент доборный Планка конька плоского ПЭ-01-5015-0.5 150х150х2000ММ оцинкованная сталь синий RAL 5015"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 4"

    "Планка снегозадержателя ПСЗ 95х65х2000ММ полиэстер ТУ 5285-002-37144780-2012"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 5"

    "Лист профилированный С-8х1150 1200х6000ММ сталь оцинкованная RAL 9003 белый ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 90.390

    "Позиция 6"

    "Лист профилированный С-8х1150 1200х6000ММ сталь оцинкованная RAL 9003 белый ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 93.000

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    Лоты:
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