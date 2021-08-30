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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и материалов для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка электрооборудования и материалов для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 09:2030.08.2021 09:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222601Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222601

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и материалов для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 23:03

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования и материалов для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 09:20 GMT +330.08.2021 09:2030.08.2021 09:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222601Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования и материалов для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    86 311,31

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Южный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 416168, Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение, База ЭВС.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина алюминиевая АД31 6х60х3000ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Разъем модульный РРМ77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 3"

    "Переключатель универсальный УП 5314-А531 16А 380/440В IP00 70х83х223ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Переключатель пакетный кулачковый КЭАЗ ПП 53-16-1-047-1- УХЛ2 16А 660В УХЛ2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Корпус металлический IEK ЩМП-3.2.1-0 36 395х310х220ММ IP31 УХЛ3 YKM40-321-31"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Переключатель пакетный кулачковый КЭАЗ ПП53-16-1-169-1-УХЛ3 16А 660В УХЛ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Переключатель пакетный кулачковый КЭАЗ ПП53-16-1-020-1-УХЛ3 16А 660В УХЛ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Переключатель пакетный кулачковый КЭАЗ ПП53-16-1-103-1-УХЛ3 16А 660В УХЛ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Переключатель пакетный кулачковый КЭАЗ ПП53-16-1-021-1-УХЛ3 16А 660В УХЛ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Переключатель пакетный кулачковый КЭАЗ ПП53-16-1-044-1-УХЛ3 16А 660В УХЛ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Трубка теплоизоляционная K-Flex ST 6х10ММ 2М вспененный каучук -200...+105ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Трубка теплоизоляционная K-Flex ST 6х12ММ 2М вспененный каучук -200...+105ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Трубка теплоизоляционная K-Flex ST 6х15ММ 2М вспененный каучук -200...+105ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Электрод комбинированный InLab 413 IP67 0-14pH 0...+60ГРАД ЦЕЛЬС Mettler Toledo"

    Кол-во: 2.000

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