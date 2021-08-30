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    Главная / Торги / Поставка плитки

    Поставка плитки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222594Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222594

    Наименование закупки

    Поставка плитки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 16:08

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ЭТП_ГПБ_ПОСЛ_ВЕРСИЯ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 495 719-34-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    k.kalityuk@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калитюк Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плитки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 17:00 GMT +330.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222594Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плитки

    Начальная цена

    382 891,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в течении 20(Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного счёта

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плитка керамогранитная Estima Standard ST 011 30х30СМ темно-серый"

    Кол-во: 26.010

    "Позиция 2"

    "Плитка керамогранитная Estima Standard ST 103 30х30СМ серая"

    Кол-во: 35.190

    "Позиция 3"

    "Плитка керамогранитная Estima Rainbow RW 04 60х60СМ коричневая"

    Кол-во: 10.080

    "Позиция 4"

    "Плитка керамогранитная неполированная Estima ST01 30х30х8СМ светло-серая"

    Кол-во: 44.370

    "Позиция 5"

    "Плитка керамогранитная Estima Standart 30х30СМ серая"

    Кол-во: 15.300

    "Позиция 6"

    "Плитка керамогранитная Estima Standard ST 03 30х30СМ серая"

    Кол-во: 15.300

    "Позиция 7"

    "Плитка керамогранитная Estima Standard ST 06 30х30СМ зеленая"

    Кол-во: 47.430

    "Позиция 8"

    "Плитка керамогранитная обрезная Kerama Marazzi Аллея 30х30СМ светло-серая SG911800N"

    Кол-во: 30.240

    "Позиция 9"

    "Плитка керамогранитная матовая Уральский Гранит 30х30х8СМ темно-серый U119M"

    Кол-во: 25.650

    "Позиция 10"

    "Плитка керамогранитная Italon Basic Титан 30х30СМ серая"

    Кол-во: 57.330

    "Позиция 11"

    "Плитка керамическая Kerama Marazzi Аджанта 8063 200х300ММ белый"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 12"

    "Плитка керамогранитная Kerama Marazzi Калейдоскоп 20х20СМ блестящий белый"

    Кол-во: 21.000

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