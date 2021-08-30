Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продукты питания

    Продукты питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222592Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222592

    Наименование закупки

    Продукты питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 15:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    hokhlovao@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Продукты питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 00:00 GMT +330.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222592Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукты питания

    Начальная цена

    74 055,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огурцы гладкие Россия ГОСТ 1726-85"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Помидоры свежие ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Апельсины 1 категории ГОСТ 4427-82"

    Кол-во: 42.930

    "Позиция 4"

    "Бананы ГОСТ Р 51603-2000 ЮАР"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Груша ГОСТ 26313-84 Армения"

    Кол-во: 26.500

    "Позиция 6"

    "Мандарины ГОСТ 4428-82 Турция"

    Кол-во: 43.100

    "Позиция 7"

    "Яблоки свежие Айдаред КГ ГОСТ 21122-75"

    Кол-во: 18.900

    "Позиция 8"

    "Горошек зеленый Россия ТУ 9160-079-46395954-14"

    Кол-во: 9.600

    "Позиция 9"

    "Сок Широкий Карамыш 1Л ГОСТ Р 53137-2008"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 10"

    "Лук зеленый ГОСТ 34214-2017 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Кислота лимонная 25Г ГОСТ 908-2004 моногидрат пищевая"

    Кол-во: 0.500

    Позвонить