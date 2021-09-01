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    Главная / Торги / Поставка кабельной продукции

    Поставка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:3001.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222585Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222585

    Наименование закупки

    Поставка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 12:27

    Документация процедуры

    СПЕКА__кабельной_продукции.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-34-35

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    iobudin@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Будин Игорь Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 11:30 GMT +301.09.2021 11:3001.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222585Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патч-корд волоконно-оптический шнур FC-D2-62-SC/PR-ST/PR-H-3M-LSZH-OR ММ 62.5/125 duplex LSZH ST-SC 3М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Шнур оптический коммутационный 9/125 SC-SC duplex LSHF 3ММ 3М FCS-4/4-3M AESP"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Разъем кабельный F F113-56 SAT 602"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Органайзер кабельный Nikomax/Nikolan NMC-OK400-2 40ММ металлический 19ДЮЙМ 1U черный 2ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Органайзер кабельный Nikomax/Nikolan NMC-OK600-2 60ММ металлический 19ДЮЙМ 1U черный 2ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Патч-корд коммутационный шнур нг(А)-HFLTx 24AWG 4 пары LSZH U/UTP cat.5е 0.5М медный серый NMC-PC4UD55B-005-C-GY"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Шнур оптический патч-корд 9/125 LC/UPC-FC/UPC duplex LSZH 3ММ 10М NTSS-DPC-9-LC/U-FC/U-3.0-10"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Шнур оптический патч-корд 9/125 LC/UPC-FC/UPC duplex LSZH 3ММ 15М NTSS-DPC-9-LC/U-FC/U-3.0-15-BL"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Шнур оптический патч-корд 9/125 LC/UPC-FC/UPC duplex LSZH 3ММ 5М NTSS-DPC-9-LC/U-FC/U-3.0-5"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Патч-корд оптический FC/UPC-ST/UPC SM G.657.A1 3М SNR-PC-FC/ UPC-ST/UPCA-3m"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Патч-корд оптический LC/UPC-FC/UPC SM 3М SNR-PC-LC/U PC-FC/UPC-3m"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Разъем кабельный герметичный SZC-16-RJ45-1 IP68"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 24AWG ож BC (чистая медь) нг(А)-HFLTx 4 пары LSZH оранжевый Cat 5e бухта 305М NIKOLAN NKL 9200C-OR"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки F/UTP 24AWG медный 4 пары PE черный Cat 5e бухта 500М с несущим тросом NIKOLAN NKL 4905B-BK"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки U/UTP 24AWG медный одножильный 4 пары LSZH серый Cat 5e бухта 305М Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 16"

    "Патч-корд кабель PUT50-010A UTP cat.5е 1М"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 17"

    "Патч-корд кабель волоконно-оптический 50/125 duplex LC-ST 3М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Коннектор экранированный DKC RJ-45 категория 5е"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Коробка распределительная ССД КРТМ-В/10-Р металл плинт, замок, ключ 120901-00060"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Корпус настенной розетки 1 порт под модули-вставки типа Keystone белый со шторкой NMC-MB1PST-WT"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Кросс оптический ШКОС-Л -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Кросс оптический ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Коробка распределительная телефонная FullKit КРТМ-10-FK на 10 пар металл замок"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Аттенюатор коаксиальный набор НАК-2.4 2.4/1.042 НПФ «Микран», АО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Органайзер кабельный горизонтальный ЦМО 19ДЮЙМ 1U черный 4 кольца ГКО-4.62-9005"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 26"

    "Патч-корд волоконно-оптический шнур FC-D2-62-LC/PR-SC/PR-H2M-LSZH-OR ММ 62.5/125 duplex LSZH LC-SC 2М 28354"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Патч-корд SM LC-FC/UPC 3М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Патч-корд волоконно-оптический шнур SM 9/125 (G657) duplex LSZH SC/UPC-FC/UPC 1М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Патч-корд волоконно-оптический шнур SM 9/125 (OS2) duplex LSZH SC/APC-FC/APC 3М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Патч-корд оптический коммутационный соединительный для одномодового кабеля SM 9/125 (OS2) duplex FC/UPC-FC/UPC 5М FPC09-FCUFCU-C2L-5M"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 31"

    "Патч-корд оптический соединительный SM 9/125 (OS2) simplex PVC FC/UPC-FC/UPC 1М 50-2200-1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Патч-панель Nikomax 110/KRONE T568A/B неэкранированная с органайзерами черная 19" RJ45/8P8C 48 портов категория 6 2U NMCRP48UE2-2U-BK"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Разъем кабельный RJ45 UTP категория 6 20ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Коннектор телефонный Nikomax RJ-12 6P6C NMC-RJ66RE06UC1-100"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Шнур оптический 9/125 OS2 FC/UPC-SC/UPC duplex 3М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Шнур оптический 9/125 OS2 LC/UPC- FC/UPC duplex 3М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Шнур оптический 9/125 OS2 LC/UPC-SC/UPC duplex 2ММ 5М"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 38"

    "Шнур оптический 62.5/125 OM1 LC/UPC-ST/UPC duplex 50М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Шнур оптический 50/125 OM2 SC/APC-SC/APC simplex 1М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Шнур оптический 9/125 OS2 SC/UPC-SC/UPC duplex 1М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 41"

    "Шнур оптический 9/125 OS2 SC/UPC-SC/UPC duplex 2ММ 5М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Шнур оптический 50/125 OM2 ST/UPC-ST/UPC duplex 3М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Шнур коммутационный Nikomax U/UTP 2хRJ45/8P8C категория 5е 1М NMCPC4UD55B-ES-010-C-GY"

    Кол-во: 132.000

    "Позиция 44"

    "Шнур оптический патч-корд 50/125 LC/UPC-LC/UPC duplex LSZH 3ММ черный 5М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 45"

    "Кросс оптический модернизированный ССД ШКОС-М-1U/2-24-SC~24-SC/SM~24-SC/UPC 1U 2 кабельных ввода, 24 адаптера SC/SM, 24 пигтейла SC/UPC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Шнур оптический патч-корд 62.5/125 OM1 SС/UPC-SС/UPC duplex LSZH 3ММ 10М -20...+50 SC-ST 62.5/125 MM 10М LSZH Cabeus"

    Кол-во: 2.000

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