www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 12:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-34-35
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
iobudin@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Будин Игорь Олегович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 11:30 GMT +301.09.2021 11:3001.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222585Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 225.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 132.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.