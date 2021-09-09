Поставка электроустановочных изделий для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

На оформлении заказа

Дата предоставления ответа на запрос

Поставка электроустановочных изделий для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

Цена договора и требования к обеспечению

100% в течение 30 календарных дней после поставки (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

Условия оплаты и доставки

Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6 Рассчитать логистику >

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Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Знак ПЭУ 010 Выход 130х260ММ пленка самоклеящаяся ПВХ 2502000270" Кол-во: 5.000

"Позиция 2" "Розетка силовая DKC Viva 2Р+Е 2 модуля белая со шторками 45005" Кол-во: 20.000

"Позиция 3" "Выключатель для скрытой установки 2 модуля одноклавишный ДКС VIVA 16А 250В IP20 белый 45021" Кол-во: 20.000

"Позиция 4" "Угловой соединитель плоский Ostec УСПР-50х50 УЛ 50х50ММ к лотку УЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 5" "Угловой соединитель плоский Ostec УСПР-100х100 УЛ 250х250х100 к лотку УЛ 100х100" Кол-во: 17.000

"Позиция 6" "Т-отвод плавный Ostec ТТп-100х100 100х100ММ к лоткам Ostec" Кол-во: 10.000

"Позиция 7" "Угол внутренний плавный 90 град. Ostec УВНТп-50х50 50х200х50 к лоткам Ostec 50х50" Кол-во: 10.000

"Позиция 8" "Угол внешний плавный 90 град. Ostec УВТп-50х50 50х50ММ к лоткам Ostec" Кол-во: 10.000

"Позиция 9" "Перегородка ПЛПТ-100х3000 к лотку 100х3000 сталь" Кол-во: 2.000

"Позиция 10" "Скоба Ostec СН-100 100ММ для настенного крепления" Кол-во: 48.000

"Позиция 11" "Винт Ostec ВМ616к М6х16" Кол-во: 1100.000

"Позиция 12" "Гайка М6 ГМ6СБк OSTEC" Кол-во: 1000.000

"Позиция 13" "Наконечник изолированный с отверстием под винт и изолированным фланцем DKC НКИ 6.2ММ 2.5-6ММ² 2C6P 50ШТ" Кол-во: 500.000

"Позиция 14" "Наконечник изолированный гильза двойная с изолированным фланцем DKC НШВИ2 1ММ² 2ART5042 500ШТ" Кол-во: 500.000

"Позиция 15" "Наконечник кабельный штыревой НШВИ 1.5-8" Кол-во: 500.000

"Позиция 16" "Наконечник изолированный гильза двойная с изолированным фланцем DKC НШВИ2 1.5ММ² 2ART5052 500ШТ" Кол-во: 500.000

"Позиция 17" "Наконечник изолированный штыревой втулочный DKC НШВИ 2.5-10 2ART506" Кол-во: 500.000

"Позиция 18" "Наконечник изолированный гильза двойная с изолированным фланцем DKC НШВИ2 2.5ММ² 2ART5062 500ШТ" Кол-во: 500.000

"Позиция 19" "Наконечник изолированный штыревой втулочный НШВИ 8ММ 1.5ММ2 ТУ 3424-001-59861269-2004" Кол-во: 500.000

"Позиция 20" "Наконечник кабельный с отверстием под винт и изолированным фланцем НКИ 2C8P 2.5-8 медный 50ШТ" Кол-во: 500.000

"Позиция 21" "Труба гофрированная с протяжкой огнестойкая 12ММ полиамид 50М PA611216F0 DKC" Кол-во: 200.000

"Позиция 22" "Труба гофрированная с протяжкой огнестойкая 17ММ полиамид 50М PA611721F0 DKC" Кол-во: 200.000

"Позиция 23" "Наклейка самоклеющаяся символ "Молния" 50х50х50ММ 110ШТ YPC30-MOLNI-2-110" Кол-во: 5.000

"Позиция 24" "Знак эвакуационной безопасности E22 Указатель выхода 400х200ММ пленка самоклеящаяся ПВХ/металл 0.8ММ" Кол-во: 50.000

"Позиция 25" "Трубка термоусадочная TCTGW1.4x черный" Кол-во: 200.000

"Позиция 26" "Трубка термоусадочная TCTGW1.4x черный" Кол-во: 100.000

"Позиция 27" "Трубка термоусадочная TCTGW1.4x черный" Кол-во: 20.000

"Позиция 28" "Пускатель электромагнитный в корпусе LE1M35Q705 380В 0.8А C3(4)" Кол-во: 10.000

"Позиция 29" "Хомут универсальный Ostec ХКУ-100х100 100х100ММ крышки лотка" Кол-во: 100.000

"Позиция 30" "Соединитель лотковый Ostec СЛУ-50 50ММ к лоткам Ostec" Кол-во: 15.000

"Позиция 31" "Соединитель лотковый Ostec СЛУ-80/100 80-100ММ к лоткам Ostec" Кол-во: 15.000

"Позиция 32" "Планка шарнирного соединения Ostec ПШС 50ММ к лоткам Ostec" Кол-во: 30.000

"Позиция 33" "Планка шарнирного соединения Ostec ПШС-100 100ММ к лоткам Ostec" Кол-во: 30.000

"Позиция 34" "Перегородка ПЛПТ-100х3000 к лотку 100х3000 сталь" Кол-во: 75.000

"Позиция 35" "Хомут крышки поясной Ostec ХКП 100х50ММ" Кол-во: 100.000

"Позиция 36" "Скоба для настенного крепления Ostec СН-300 300ММ оцинкованная сталь" Кол-во: 15.000

"Позиция 37" "Трубка термоусадочная с клеевым подслоем ТТК 39/13" Кол-во: 220.000

"Позиция 38" "Держатель крышки Ostec ДК-50-80-100 для лотков высотой 50, 80, 100ММ сталь 2ММ" Кол-во: 30.000

"Позиция 39" "Винт М8х30.оцинкованный 112243 DIN 965 с потайной головкой 8ШТ Tech-Krep" Кол-во: 21.000

"Позиция 40" "Держатель крышки Ostec ДК-50-80-100 для лотков высотой 50, 80, 100ММ сталь 2ММ" Кол-во: 20.000

"Позиция 41" "Перегородка универсальная Ostec ПЛПТ-50 УЛ 50х3000ММ к лоткам фирмы Остек сталь" Кол-во: 15.000

"Позиция 42" "Соединитель плоский угловой Ostec УСП-100х50 100х50ММ к лоткам фирмы Остек сталь" Кол-во: 2.000

"Позиция 43" "Хомут ленточный OBO Bettermann 927 1 17.2-48ММ нержавеющая сталь 5057515" Кол-во: 500.000

"Позиция 44" "Лента изоляционная ЗМ Temflex ПВХ 15ММ 10М белая Китай" Кол-во: 1.000

"Позиция 45" "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 6-6-4 медный ГОСТ 7386-80" Кол-во: 1000.000

"Позиция 46" "Винт М6х20.4.8.оцинкованный ГОСТ 17475, DIN 965 100ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 47" "Гайка шестигранная с фланцем М6 DIN 6923 сталь оцинкованная" Кол-во: 10.000

"Позиция 48" "Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.0-12 79439" Кол-во: 5000.000

"Позиция 49" "Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.5-18 79442" Кол-во: 5000.000

"Позиция 50" "Соединитель лотковый Ostec СЛУ-50 50ММ к лоткам Ostec" Кол-во: 50.000

"Позиция 51" "Соединитель плоский угловой Ostec УСП-100х50 100х50ММ к лоткам фирмы Остек сталь" Кол-во: 9.000

"Позиция 52" "Угол плоский плавный 90ГРАД Ostec УПТп-100х50 100х50ММ к лоткам Ostec сталь" Кол-во: 6.000

"Позиция 53" "Профиль для кабельных лотков защитный ДКС 37559 8.5х5.5х1000ММ каучук" Кол-во: 50.000

"Позиция 54" "Лента изоляционная 15ММ 20М черная" Кол-во: 6.000

"Позиция 55" "Трубка термоусадочная с клеевым подслоем ТТК 39/13" Кол-во: 240.000

"Позиция 56" "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.51ММ Cat 5e бухта 305М ITK LC1-C5E04-311" Кол-во: 1.000

"Позиция 57" "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 24AWG одножильный (solid) 4 пары LSZH серый Cat 5e бухта 305М IEK ITK LC1-C5E04-321" Кол-во: 1.000

"Позиция 58" "Труба гофрированная с зондом IEK 16ММ ПВХ 100М серая CTG20-16-K41-100I" Кол-во: 1.000

"Позиция 59" "Клеммник 43312FV 450В 32А 12Р 4мм2 фибергласс 300ШТ 150ГРАД ЦЕЛЬС" Кол-во: 4.000

"Позиция 60" "Кольцо уплотнительное DKC Octopus эластомер NBR-70 12ММ черный PAR12" Кол-во: 60.000

"Позиция 61" "Кольцо уплотнительное DKC Octopus эластомер NBR-70 17ММ черный PAR17" Кол-во: 25.000

"Позиция 62" "Кольцо уплотнительное DKC Octopus эластомер NBR-70 29ММ черный PAR29" Кол-во: 15.000

"Позиция 63" "Лента металлизированная клейкая Unibob 48ММх50М" Кол-во: 2.000

"Позиция 64" "Лента клейкая Unibob 400 48ММх66М прозрачный 40МКМ" Кол-во: 1.000

"Позиция 65" "Лента изоляционная Schneider Electric ПВХ 19ММ 20М белая 2420104" Кол-во: 1.000

"Позиция 66" "Наконечник изолированный с отверстием под винт и изолированным фланцем DKC НКИ 6.2ММ 2.5-6ММ² 2C6P 50ШТ" Кол-во: 100.000

"Позиция 67" "Наконечник кабельный с отверстием под винт и изолированным фланцем НКИ 2C8P 2.5-8 медный 50ШТ" Кол-во: 100.000

"Позиция 68" "Наконечник изолированный гильза с изолированным фланцем DKC НШВИ 14ММ 6ММ² желтый 2ART508 100ШТ" Кол-во: 100.000

"Позиция 69" "Наконечник изолированный гильза двойная с изолированным фланцем DKC НШВИ2 1ММ² 2ART5042 500ШТ" Кол-во: 500.000

"Позиция 70" "Наконечник изолированный штыревой втулочный DKC НШВИ 2.5-10 2ART506" Кол-во: 500.000

"Позиция 71" "Наконечник изолированный гильза двойная с изолированным фланцем DKC НШВИ2 2.5ММ² 2ART5062 500ШТ" Кол-во: 500.000

"Позиция 72" "Наконечник изолированный гильза НШвИ 1.5-8ММ² 2ART505 с изолированным фланцем черный" Кол-во: 1000.000

"Позиция 73" "Наконечник изолированный гильза двойная с изолированным фланцем DKC НШВИ2 1.5ММ² 2ART5052 500ШТ" Кол-во: 500.000

"Позиция 74" "Соединитель лотковый Ostec СЛУ-80/100 80-100ММ к лоткам Ostec" Кол-во: 50.000

"Позиция 75" "Изолятор для наконечника DKC 2РВ 2.5ММ черный" Кол-во: 50.000

"Позиция 76" "Упор DKC BT/3 для клемм полиамид -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 25ШТ ZBT003" Кол-во: 16.000

"Позиция 77" "Угловой соединитель плоский Ostec УСПР-50х50 УЛ 50х50ММ к лотку УЛ" Кол-во: 4.000

"Позиция 78" "Угловой соединитель плоский Ostec УСПР-100х100 УЛ 250х250х100 к лотку УЛ 100х100" Кол-во: 10.000

"Позиция 79" "DIN-рейка несущая Rittal SZ сталь 200СМ 35х7.5ММ 6ШТ 2313750" Кол-во: 1.000

"Позиция 80" "Гайка самоконтрящаяся DKC CM251000 М10 сталь Zn DIN 985" Кол-во: 12.000

"Позиция 81" "Винт Ostec ВМ616к М6х16" Кол-во: 500.000

"Позиция 82" "Гайка М6 ГМ6СБк OSTEC" Кол-во: 500.000

"Позиция 83" "Наконечник изолированный с отверстием под винт и изолированным фланцем DKC НКИ 6.2ММ 2.5-6ММ² 2C6P 50ШТ" Кол-во: 100.000

"Позиция 84" "Наконечник кабельный с отверстием под винт и изолированным фланцем НКИ 2C8P 2.5-8 медный 50ШТ" Кол-во: 100.000

"Позиция 85" "Наконечник изолированный гильза с изолированным фланцем DKC НШВИ 14ММ 6ММ² желтый 2ART508 100ШТ" Кол-во: 100.000

"Позиция 86" "Наконечник изолированный гильза с изолированным фланцем DKC НШВИ 8ММ 1ММ² красный 2ART504 500ШТ" Кол-во: 500.000

"Позиция 87" "Розетка силовая Viva 2Р+Е серая со шторками, 2 модуля 45025" Кол-во: 14.000

"Позиция 88" "Розетка силовая Viva 2Р+Е серая со шторками, 2 модуля 45025" Кол-во: 1.000

"Позиция 89" "Знак эвакуационной безопасности E22 Указатель выхода 400х200ММ пленка самоклеящаяся ПВХ/металл 0.8ММ" Кол-во: 30.000

"Позиция 90" "Винт М4.8х2.12х12 R5A07 50ШТ DKC" Кол-во: 1.000

"Позиция 91" "Угловой соединитель плоский Ostec УСПР-50х50 УЛ 50х50ММ к лотку УЛ" Кол-во: 4.000

"Позиция 92" "Угловой соединитель плоский Ostec УСПР-100х100 УЛ 250х250х100 к лотку УЛ 100х100" Кол-во: 10.000

"Позиция 93" "Перегородка универсальная Ostec ПЛПТ-80 УЛ 80х3000ММ к лотку УЛ" Кол-во: 6.000

"Позиция 94" "Винт Ostec ВМ616к М6х16" Кол-во: 500.000

"Позиция 95" "Розетка силовая Viva 2Р+Е серая со шторками, 2 модуля 45025" Кол-во: 3.000

"Позиция 96" "Труба гофрированная ПВ-6 12х12.2х15.8ММ полиамид (PA 6) 50М черная PA601216F2" Кол-во: 50.000

"Позиция 97" "Труба гофрированная ПВ-6 17х16.8х21.2ММ полиамид (PA 6) 50М черная PA601721F2" Кол-во: 50.000

"Позиция 98" "Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленый" Кол-во: 100.000

"Позиция 99" "Угловой соединитель плоский Ostec УСПР-50х50 УЛ 50х50ММ к лотку УЛ" Кол-во: 4.000

"Позиция 100" "Соединитель плоский угловой Ostec УСПР-100х80 УЛ 220х220х80ММ к лотку 100х80 сталь" Кол-во: 4.000

"Позиция 101" "Т-отвод плавный Ostec ТТп-100х80 100х80ММ к лоткам Ostec" Кол-во: 2.000

"Позиция 102" "Угол внутренний плавный 90 град. Ostec УВНТп-100х80 220х220х100ММ к лотку 100х80 сталь 0.7ММ" Кол-во: 2.000

"Позиция 103" "Перегородка универсальная Ostec ПЛПТ-80 УЛ 80х3000ММ к лотку УЛ" Кол-во: 6.000

"Позиция 104" "Соединитель лотковый Ostec СЛУ-80/100 80-100ММ к лоткам Ostec" Кол-во: 8.000

"Позиция 105" "Винт с подголовником Ostec ВПМ610 М6х10 500ШТ" Кол-во: 300.000

"Позиция 106" "Винт Ostec ВМ616к М6х16" Кол-во: 150.000

"Позиция 107" "Гайка М6 ГМ6СБк OSTEC" Кол-во: 500.000