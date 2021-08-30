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    Главная / Торги / Поставка шкафов металлических и металлоизделий для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Поставка шкафов металлических и металлоизделий для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222580Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222580

    Наименование закупки

    Поставка шкафов металлических и металлоизделий для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 17:07

    Документация процедуры

    _ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    _Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шкафов металлических и металлоизделий для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222580Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов металлических и металлоизделий для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    792 210,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). Датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. Стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лестница диэлектрическая стремянка ССД-2.0 Стандарт стеклопластик 2.7М 6 ступеней ТУ 2292-001-70403538-04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Поддон плоский ПДБ-04-01 металлический для 4-х бочек 302х1500х1500ММ 450Л 900Т 106КГ настил оцинкованный S 2.30/34x38"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Сейф оружейный Aiko Беркут 400х300х1230ММ патронное отделение (трейзер) 220х180х178ММ, полки 3ШТ, стволов 2ШТ 42КГ 125/7Л ключевой графит структурированный (RAL 7024) ООО "НПО ПРОМЕТ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф металлический абонентский Метакон АШ-20 1885х560х340ММ серый сталь 20 20 ячеек двери распашные замки Eurolock"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф металлический абонентский Метакон АШ-20-Щ 1885х560х340ММ серый сталь 22 22 ячейки двери распашные замки Eurolock"

    Кол-во: 4.000

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