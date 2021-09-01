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    Главная / Торги / Поставка оборудования для ЧНГКМ

    Поставка оборудования для ЧНГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222578Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222578

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для ЧНГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 15:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    skorablev@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кораблев Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для ЧНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222578Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для ЧНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 136 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней сдаты подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электропривод Belimo LF230-S 230 -10...+55ГРАД ЦЕЛЬС 4НМ 20МИН IP54"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь Pt100 -50...+200ГРАД ЦЕЛЬС 6ММ 1600ММ Exd 4...20МА ТПУ 0304/Ехd/М1-Н/ВР12+КБ-17/t5070 C2/-50...+200С/А; ТС-1388/11 БГ/Pt100/1600мм/6мм//ГП"

    Кол-во: 11.000

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