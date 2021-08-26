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Наименование закупки
ЗнП 1346 Мурманский филиал. Тягонапоромер мембранный ТНМП-52-М2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 14:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8162) 731530
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Igor.Bulakhov@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булахов Игорь Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗнП 1346 Мурманский филиал. Тягонапоромер мембранный ТНМП-52-М2
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 15:00 GMT +326.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222577Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗнП 1346 Мурманский филиал. Тягонапоромер мембранный ТНМП-52-М2
Начальная цена
10 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Мурманская область, г.Мурманск, Кольский пр.188Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка по счету, постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара, доставка силами поставщика. Обмен документами через ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 5.000
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