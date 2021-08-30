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    Главная / Торги / Поставка стройматериалов для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Поставка стройматериалов для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 14:3030.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222571Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222571

    Наименование закупки

    Поставка стройматериалов для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 14:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-88

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    V.Tarasov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Виталий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стройматериалов для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 14:30 GMT +330.08.2021 14:3030.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222571Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стройматериалов для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Начальная цена

    343 466,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, ул. Траловая, 2 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки и подписания первичных документов сторонами, стоимость товара с учетом доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смеситель для душевых установок термостатический Osgard Lundebrunn 39001 латунь хром 1/2""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Дверь входная для бани остекленная деревянная осина натуральная 750х1750х70ММ одностворчатая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Полок липа сорт Экстра 28х90х3000ММ для бани"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 4"

    "Гвозди финишные Зубр 1.8х35ММ оцинкованные 1300ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Вата минеральная Rockwool Лайтбаттс Скандик 32КГ/М3 800х600х50ММ"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 6"

    "Тэн Harvia ZSK-710 2670ВТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Светильник настенный Элетех Терма 3 1302 НББ 03-06-014 60ВТ E27 220х220х85ММ матовый IP65 липа/сталь/термостойкое стекло 0...+120ГРАД ЦЕЛЬС круглый с для сауны"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Печь электрическая Tylo Sense Commercial 8 для бани без пульта 8КВТ 559х431х375ММ 6-12М3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Вагонка липа сорт Экстра А 15ММ 95х2900"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 10"

    "Плинтус погонаж липа натуральный 13х40х2500ММ"

    Кол-во: 11.600

    "Позиция 11"

    "Саморез гипсокартон-дерево 3.5ММх51ММ оксидированный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Кляймер для крепления вагонки 4ММ оцинкованный 100ШТ"

    Кол-во: 3.000

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