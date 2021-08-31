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    Главная / Торги / Поставка Битума БН 90/10

    Поставка Битума БН 90/10

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222567Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222567

    Наименование закупки

    Поставка Битума БН 90/10

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 14:41

    Документация процедуры

    Проект_договора_на_поставку.doc

    Спецификация_на_битум.xls

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Копия_Форма_декларации_СМСП.xls

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-37-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    p-stepanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Битума БН 90/10

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222567Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Битума БН 90/10

    Начальная цена

    128 550,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г.Казань Сибирский тракт 2 переезд склад № 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости определяемой в соответствии с п.1.1 Договора осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика указанной в договоре в течении месяца следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счет-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Битум нефтяной БН 90/10 (фасовка по 25кг)"

    Кол-во: 3.000

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