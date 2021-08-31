Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленных товаров по стоимости определяемой в соответствии с п.1.1 Договора осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика указанной в договоре в течении месяца следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счет-фактуры