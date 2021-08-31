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Наименование закупки
Поставка Битума БН 90/10
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 14:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Контактный телефон
+7 843 272-37-25
Факс
Адрес электронной почты
p-stepanov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Битума БН 90/10
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222567Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Битума БН 90/10
Начальная цена
128 550,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г.Казань Сибирский тракт 2 переезд склад № 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных товаров по стоимости определяемой в соответствии с п.1.1 Договора осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика указанной в договоре в течении месяца следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счет-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Кол-во: 3.000
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