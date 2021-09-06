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    Главная / Торги / Закупка котлов газовых для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Закупка котлов газовых для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222552Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222552

    Наименование закупки

    Закупка котлов газовых для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 15:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-04-79

    Факс

    Адрес электронной почты

    EBolshov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Большов Евгений Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка котлов газовых для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.09.2021 16:00 GMT +306.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222552Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка котлов газовых для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Начальная цена

    542 684,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел газовый напольный Хопер-100А 96.7КВТ 980х720х1032ММ с автоматикой КСУБ-20.10 1000М2 340КГ 220ММ газ природный/сжиженный 92ПРОЦ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Котел газовый настенный BaltGaz Turbo Е24 24КВТ 420х700х270ММ 60/100ММ"

    Кол-во: 1.000

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