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Наименование закупки
Поставка тушёнки, колбасы и колбасных изделий для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 15:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 961 079-05-80
Факс
Адрес электронной почты
secretary@vtgors.ru
Ф.И.О. контактного лица
Урывский Валентин Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тушёнки, колбасы и колбасных изделий для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222548Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тушёнки, колбасы и колбасных изделий для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
623 081,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, 400122, Российская Федерация, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.131Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства;30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 30.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 91.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 685.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 280.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 120.000
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