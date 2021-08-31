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    Главная / Торги / Поставка тушёнки, колбасы и колбасных изделий для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»

    Поставка тушёнки, колбасы и колбасных изделий для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222548Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222548

    Наименование закупки

    Поставка тушёнки, колбасы и колбасных изделий для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 15:28

    Документация процедуры

    Волгоградское_УООП_Задание_заказчика_.xlsx

    Проект_договора_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 961 079-05-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    secretary@vtgors.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Урывский Валентин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тушёнки, колбасы и колбасных изделий для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222548Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тушёнки, колбасы и колбасных изделий для нужд филиала «Волгоградское УООП» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    623 081,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400122, Российская Федерация, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.131Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства;30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ветчина Деликатесная свиная 0.35КГ ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Ветчина Боярская натуральная оболочка вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 3"

    "Колбаса варено-копченая Московская Премиум Царицынский Поставщик вакуумная упаковка 350Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Колбаса варено-копченая Сервелат Царицынский Поставщик высший сорт вакуумная упаковка 350Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Колбаса вареная Докторская Царицынский Поставщик 400Г"

    Кол-во: 91.000

    "Позиция 6"

    "Колбаса вареная Любительская Царицынский Поставщик"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 7"

    "Колбаса вареная Любительская Царицынский Поставщик 400Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Колбаса вареная Нежная Царицынский Поставщик 400Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Колбаса вареная Докторская Царицынский Поставщик натуральная оболочка в/у"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Колбаса вареная Любительская Царицынский Поставщик натуральная оболочка в/у"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Колбаса вареная Молочная Царицынский Поставщик натуральная оболочка в/у"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Колбаса вареная Свиная Царицынский Поставщик натуральная оболочка в/у"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Колбаса вареная Телячья Царицынский Поставщик натуральная оболочка в/у"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Колбаса вареная ливерная Печеночная Царицынский Поставщик искусственная оболочка 400Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Колбаса полукопченая Балыковая 350Г вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Колбаса полукопченая Домашняя упаковка в газовой среде ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Колбаса полукопченая Зернистая 300Г вакуумная упаковка 1+1 ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Колбаски Охотничьи высший сорт упаковка в газовой среде ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 19"

    "Колбаса полукопченая Краковская упаковка в газовой среде ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Колбаса полукопченая Сервелат Деликатесный 350Г вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Колбаса сыровяленая салями нарезка Спинато Романо упаковка в газовой среде 100Г ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Колбаса сырокопченая Брауншвегер Царицынский Поставщик вакуумная упаковка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 23"

    "Колбаса сырокопченая нарезка Пепперони Царицынский Поставщик 500Г упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 24"

    "Колбаса сырокопченая нарезка Пражская Царицынский Поставщик 100Г упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Колбаса сырокопченая Пражская Царицынский Поставщик 200Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Колбаса сырокопченая Салями Шарм Царицынский Поставщик вакуумная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Буженина копчено-запеченая Особая ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Грудинка Столичная копчено-вареная вакуумная упаковка ООО Царицынский Поставщик"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Копчености из мяса птицы Рулет Фирменный копчено-вареный из мяса ЦБ вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Копчености из мяса птицы Карпаччо сырокопченое вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 31"

    "Сардельки Волгоградские Царицынский Поставщик натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Сардельки Говяжьи Царицынский Поставщик натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 33"

    "Сардельки Домашние Царицынский Поставщик натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 34"

    "Шпикачки Москворецкие натуральная оболочка упаковка ГАЗ ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 35"

    "Сосиски Баварские Царицынский Поставщик упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 36"

    "Сосиски Венские Царицынский Поставщик 300Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 37"

    "Сосиски Венские Царицынский Поставщик 300Г вакуумная упаковка 1+1"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 38"

    "Сосиски с сыром Молочные Царицынский Поставщик 300Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Сосиски Премиум Царицынский Поставщик упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 685.000

    "Позиция 40"

    "Сосиски с сыром Ганноверские Царицынский Поставщик 300Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 41"

    "Сосиски С говядиной Царицынский Поставщик 300Г газ-лоток 1+1"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 42"

    "Колбаса варено-копченая Сервелат Финский Царицынский Поставщик вакуумная упаковка 300Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 43"

    "Ветчина Деликатесная из мяса птицы ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 44"

    "Колбаса вареная Классическая с языком Царицынский Поставщик искусственная оболочка синюга"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 45"

    "Бекон варено-копченый Губернский 300Г вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Сардельки Особые Царицынский Поставщик натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 47"

    "Сосиски с сыром Ганноверские Царицынский Поставщик упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 48"

    "Сосиски Говяжьи ВМК упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 280.000

    "Позиция 49"

    "Сосиски Говяжьи ВМК 300Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 50"

    "Колбаса сырокопченая Мадера Царицынский Поставщик 175Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Колбаса сырокопченая Салями Деликатесная Царицынский Поставщик вакуумная упаковка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Консервы мясные Индейка тушеная 325Г ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 53"

    "Паштет с маслом Печеночный ООО "Царицынский Поставщик" 100Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 54"

    "Свинина тушеная 338Г высший сорт ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 55"

    "Говядина тушеная консервы мясные высший сорт жестяная банка 338Г Россия ООО "ЦАРИЦЫНСКИЙ ПОСТАВЩИК""

    Кол-во: 120.000

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