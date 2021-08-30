Поставка сварной трубы малого диаметра для КР 2021

Цена договора и требования к обеспечению

доставки: Расчеты за Товар осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до окончания месяца, следующего за месяцем поставки Товара, при условии наличия счёта, предоставленного не позднее 3-х календарных дней со дня фактической поставки Товара, надлежаще оформленной товарной накладной. Форма оплаты – безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба 108х6ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74" Кол-во: 0.690

"Позиция 2" "Труба 108х5ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 KCU t=-60*C, KCV t=-40*C, 100% УЗК, с фаской" Кол-во: 0.500

"Позиция 3" "Труба 219х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 ПЭПк-3 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017" Кол-во: 0.530

"Позиция 4" "Труба 89х5ММ 20 ТУ 14-3Р-1128-2007 KCU при t=-40°C, KCV при t=-20°C" Кол-во: 0.120

"Позиция 5" "Труба 57х5ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 1.012

"Позиция 6" "Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 KCU при t=-60C, KCV при t=-60C" Кол-во: 0.590

"Позиция 7" "Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 KCU при t=-60C, KCV при t=-60C" Кол-во: 0.082

"Позиция 8" "Труба 108х6 09Г2С ГОСТ 8731-74 ПэПК-3Н ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 100%УЗК(НМК), фаска, НК 8М" Кол-во: 0.180

"Позиция 9" "Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 KCU при t=-60C, KCV при t=-60C" Кол-во: 0.082

"Позиция 10" "Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 KCU при t=-60C, KCV при t=-60C" Кол-во: 0.082

"Позиция 11" "Труба 114х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-3-Н ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 100%УЗК(НМК), KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, фаска, НК 8М" Кол-во: 0.205

"Позиция 12" "Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 KCU при t=-60C, KCV при t=-60C" Кол-во: 0.082

"Позиция 13" "Труба насосно-компрессорная 60х5-Д ГОСТ 633-80 А" Кол-во: 0.645

"Позиция 14" "Труба насосно-компрессорная 60х5-Д ГОСТ 633-80 А" Кол-во: 0.645

"Позиция 15" "Труба 57х4.5ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.069

"Позиция 16" "Труба 57х4.5ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.069