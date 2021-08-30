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    Главная / Торги / Поставка сварной трубы малого диаметра для КР 2021

    Поставка сварной трубы малого диаметра для КР 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222544Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222544

    Наименование закупки

    Поставка сварной трубы малого диаметра для КР 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 13:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-14-92

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    e.snurnikov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Снурников Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сварной трубы малого диаметра для КР 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 08:00 GMT +330.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222544Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварной трубы малого диаметра для КР 2021

    Начальная цена

    926 245,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Российская Федерация, 353231, Краснодарский край, Северский район, п. Ильский, ул. Нефтяников, 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставки: Расчеты за Товар осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до окончания месяца, следующего за месяцем поставки Товара, при условии наличия счёта, предоставленного не позднее 3-х календарных дней со дня фактической поставки Товара, надлежаще оформленной товарной накладной. Форма оплаты – безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 108х6ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.690

    "Позиция 2"

    "Труба 108х5ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 KCU t=-60*C, KCV t=-40*C, 100% УЗК, с фаской"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 3"

    "Труба 219х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 ПЭПк-3 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017"

    Кол-во: 0.530

    "Позиция 4"

    "Труба 89х5ММ 20 ТУ 14-3Р-1128-2007 KCU при t=-40°C, KCV при t=-20°C"

    Кол-во: 0.120

    "Позиция 5"

    "Труба 57х5ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.012

    "Позиция 6"

    "Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 KCU при t=-60C, KCV при t=-60C"

    Кол-во: 0.590

    "Позиция 7"

    "Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 KCU при t=-60C, KCV при t=-60C"

    Кол-во: 0.082

    "Позиция 8"

    "Труба 108х6 09Г2С ГОСТ 8731-74 ПэПК-3Н ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 100%УЗК(НМК), фаска, НК 8М"

    Кол-во: 0.180

    "Позиция 9"

    "Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 KCU при t=-60C, KCV при t=-60C"

    Кол-во: 0.082

    "Позиция 10"

    "Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 KCU при t=-60C, KCV при t=-60C"

    Кол-во: 0.082

    "Позиция 11"

    "Труба 114х6 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-3-Н ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 100%УЗК(НМК), KCU при t=-60C, KCV при t=-60C, фаска, НК 8М"

    Кол-во: 0.205

    "Позиция 12"

    "Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 KCU при t=-60C, KCV при t=-60C"

    Кол-во: 0.082

    "Позиция 13"

    "Труба насосно-компрессорная 60х5-Д ГОСТ 633-80 А"

    Кол-во: 0.645

    "Позиция 14"

    "Труба насосно-компрессорная 60х5-Д ГОСТ 633-80 А"

    Кол-во: 0.645

    "Позиция 15"

    "Труба 57х4.5ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.069

    "Позиция 16"

    "Труба 57х4.5ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.069

    "Позиция 17"

    "Труба 57х4.5ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.069

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