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Наименование закупки
Поставка сварной трубы малого диаметра для КР 2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 13:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-14-92
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
e.snurnikov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Снурников Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварной трубы малого диаметра для КР 2021
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 08:00 GMT +330.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222544Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварной трубы малого диаметра для КР 2021
Начальная цена
926 245,33
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Российская Федерация, 353231, Краснодарский край, Северский район, п. Ильский, ул. Нефтяников, 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставки: Расчеты за Товар осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до окончания месяца, следующего за месяцем поставки Товара, при условии наличия счёта, предоставленного не позднее 3-х календарных дней со дня фактической поставки Товара, надлежаще оформленной товарной накладной. Форма оплаты – безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 0.690
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.530
Кол-во: 0.120
Кол-во: 1.012
Кол-во: 0.590
Кол-во: 0.082
Кол-во: 0.180
Кол-во: 0.082
Кол-во: 0.082
Кол-во: 0.205
Кол-во: 0.082
Кол-во: 0.645
Кол-во: 0.645
Кол-во: 0.069
Кол-во: 0.069
Кол-во: 0.069
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