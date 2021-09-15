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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 01:0015.09.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222536Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222536

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 15:04

    Документация процедуры

    ПАСПОРТ_ПРЕДПРИЯТИЯ_с_16.12.2020.pdf

    Проект_договора_на_поставку_ТМЦ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 498 657-93-37

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    tislenko@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тисленко Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.09.2021 01:00 GMT +315.09.2021 01:0015.09.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222536Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    461 265,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона, 6-я линия, стр.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    50% предоплата, 50%-в течении 20 рабочих дней после получения товара покупателем. Доставка за счёт сил и средств Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тетрадь общая Attache Лимоны красные 96ЛИСТ картон А4 на скрепке офсет-2 60Г/М2 клетка 1154671 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Блок для записей с клеевым краем Attache 90х90х90ММ 80Г/М2 разноцветный 447453 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Блок для записей с клеевым краем deVente 76х76ММ 75Г/М2 4 пастельных цвета 2010702"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 4"

    "Блок для записей не склеенный Attache Economy 90х90х90ММ 65Г/М2 разноцветный запасной 857017 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Книга учета бухгалтерская Attache А4 клетка бумвинил/картон синий бумага офсетная на сшивке 96ЛИСТ Россия"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 6"

    "Дырокол Attache 30ЛИСТ металл 2 прокола черный 5.5ММ с линейкой 618136"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Ежедневник недатированный Attache Sidney искусственная кожа синий А5 136ЛИСТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Зажим для бумаги Комус 15ММ черный 12ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Зажим для бумаги Комус металл 25ММ черный 12ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Зажим для бумаги Комус металл 32ММ черный 12ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Зажим для бумаги Attache Economy металл 51ММ черный 12ШТ 210ЛИСТ 933329"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Калькулятор Citizen SDC-444S 12-разрядный черный Dual Power"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Карандаш механический Attache Grip 0.7ММ с ластиком"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 14"

    "Карандаш чернографитный Maped трехгранный дерево НВ черно-оранжевый 185ММ заточенный с ластиком, с таблицей умножения 743473"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 15"

    "Клей ПВА Kores 125Г"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 16"

    "Клей-карандаш Berlingo 21Г"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 17"

    "Лента клейкая упаковочная Attache 50ММх66М"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 18"

    "Закладка клейкая Attache 12х45ММ 4 цвета по 25ЛИСТ пластиковая 692950"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 19"

    "Корректор жидкость+разбавитель Attache 2х20МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Корректор ручка Brauberg 9МЛ металлический наконечник"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 21"

    "Ластик Koh-i-noor 300/60/C00981 натуральный каучук прямоугольный белый 20х30х7ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 22"

    "Набор маркеров Erich Krause Visioline V-20 текстовыделителей 0.6-5.2ММ 4 цвета скошенный 4ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Набор канцелярский настольный Attache 15 предметов черный вращающийся"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 24"

    "Нож канцелярский Matrix 18ММ пластик/металл выдвижное лезвие с фиксатором и металлическими направляющими 1351649 Китай"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 25"

    "Ножницы офисные Attache 18СМ с пластиковыми прорезиненными анатомическими ручками серые/желтые 167356"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 26"

    "Папка-конверт на кнопке Attache синяя А4 ММ полипропилен 0.15ММ 100ЛИСТ 859087 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Папка-уголок E-310 А4 пластик синяя прозрачная 180МКМ ММ ШТ 40ЛИСТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 28"

    "Файл-вкладыш 060GSLUX с перфорацией 0.06ММ А4+ глянцевый ЛИСТ 22161 100ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 29"

    "Скобы для степлера Attache №10 металлические серебристый 1000ШТ 20ЛИСТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 30"

    "Скобы для степлера Attache №24/6 никелированные серебристый 1000ШТ 30ЛИСТ 139205 Китай"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 31"

    "Скрепки канцелярские 25ММ металлические овальные 100ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 32"

    "Скрепки канцелярские Комус 50ММ стальные оцинкованные 100ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 33"

    "Скрепочница Attache магнитная пластик 73ММ 58ММ синий круглая форма 809695"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 34"

    "Степлер Sax 49 №24/6-26/6 до 25ЛИСТ черный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Степлер Sax 19 №10 до 10ЛИСТ черный 555145"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 36"

    "Грифели Brauberg Hi-Polymer 0.7ММ HB 12ШТ запасные 180446"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 37"

    "Тетрадь общая Attache Alpha 48ЛИСТ картон А5 на скрепке офсет-2 60Г/М2 клетка"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 38"

    "Штамп самонаборный Printer C20/3 38x14ММ 3 строки Colop"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 39"

    "Штамп самонаборный Colop Printer C40-Set-F черный пластик 59х23ММ 6 строк штемпельная сменная подушка (синяя), две кассы букв, пинцет, съемная рамка."

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 40"

    "Конверт почтовый А4 бумага офсетная"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 41"

    "Пакет почтовый Multipack крафт-бумага С4 229х324ММ стрип 100г/м2 50ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 42"

    "Лента клейкая канцелярская 18ММx33М 12ШТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 43"

    "Ручка гелевая OfficeSpace 1714 0.5ММ синяя игольчатый стержень ШТ"

    Кол-во: 660.000

    "Позиция 44"

    "Ручка гелевая OfficeSpace 1331 0.6ММ черная прозрачный пластик ШТ"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 45"

    "Ручка шариковая неавтоматическая масляная Unimax EECO синий 0.5ММ"

    Кол-во: 2100.000

    "Позиция 46"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Brauberg X-Writer черный 0.35ММ 0.7ММ пластик со сменой стержня прозрачный с резиновой манжеткой 142404"

    Кол-во: 240.000

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