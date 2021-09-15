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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 15:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 498 657-93-37
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
tislenko@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тисленко Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.09.2021 01:00 GMT +315.09.2021 01:0015.09.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222536Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
461 265,34
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона, 6-я линия, стр.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
50% предоплата, 50%-в течении 20 рабочих дней после получения товара покупателем. Доставка за счёт сил и средств Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 144.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 360.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 660.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 2100.000
Кол-во: 240.000
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