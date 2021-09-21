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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для нужд филиала "Гомельское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Поставка автозапчастей для нужд филиала "Гомельское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222529Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222529

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для нужд филиала "Гомельское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 13:42

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭТП_ГПБ_5.docx

    КП_Алтэм_Гомельское_УМГ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219111 доб. 1

    Факс

    +375 17 285633 доб. 2

    Адрес электронной почты

    gazcomplect@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Максименко Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Районы Архангельской области/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для нужд филиала "Гомельское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.09.2021 14:00 GMT +321.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222529Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд филиала "Гомельское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Начальная цена

    174 136,71

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Районы Архангельской области/, Республика Беларусь, 247023 Гомельская область, Гомельскй р-н, п/о Урицкое, д. Борок, филиал «Гомельское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки для резидентов Российской Федерации: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа автомобильная 12В 55ВТ H7"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Датчик скорости импульсный арт. 4202.3843"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Цилиндр тормозной задний для ГАЗ-2705 24-3501040-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Глушитель УАЗ 3163-1201008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Опора вала карданного (подвесной) 3302-2202076"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Регулятор давления тормозов (трещетка) РТ-40-06"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Регулятор давления тормозов (трещетка) РТ-40-07"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Датчик положения распредвала фаз 406 23173206 00406-00-3847050-006"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Клапан электромагнитный КЭМ 10 Родина"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Кран уровня пола МАЗ 4640070100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Глушитель ПАЗ 3205-1201008-03 ФКУ ИК-20 ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Датчик коленвала 40904-3847010 ЗМЗ-405, 409 ЕВРО-3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Энергоаккумулятор тип 24/24 Ростар 100-3519200-24"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Выключатель массы КАМАЗ 1400.3737"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Наконечник рулевой тяги УАЗ 469-3414056"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Хомут бака топливного Газель металл 2705-1101110"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Колодки тормозные передние 3302-3501170 ГАЗ-2705 ГОСТ Р 50507-93 ООО "Автокомпоненты - Группа Газ" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    ". Фильтр масляный ВАЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Свеча зажигания дв.4213,4216 Евро-3"

    Кол-во: 8.000

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