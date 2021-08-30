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    Главная / Торги / Поставка масок-респираторов

    Поставка масок-респираторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222527Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222527

    Наименование закупки

    Поставка масок-респираторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 13:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-50-63

    Факс

    Адрес электронной почты

    ZarubaDN@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заруба Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка масок-респираторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 08:00 GMT +330.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222527Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масок-респираторов

    Начальная цена

    48 217,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628407, Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная д.47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя). Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патрон сменный ЗМ 6051 А1 для масок и полумасок, защита от органических паров с температурой кипения выше +65°С, пыли, туманов, красок, лаков, эмалей, пестицидов ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Полумаска фильтрующая респиратор 3М 8122 полипропилен FFP2 (до 12 ПДК) с клапаном, оснащена резиновыми оголовьями с 4 точками крепления, носовой зажим и потовпитывающая прокладка ГОСТ Р 12.4.191–99; EN 149; ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 125.000

    "Позиция 3"

    "Полумаска фильтрующая противоаэрозольная складная трехпанельная Spirotek VS 4100V гипоаллергенный материал FFP1 (до 4 ПДК) с алюминиевым носовым зажимом, клапаном выдоха Тайфун, регулируемыми ремнями оголовья, индивидуальная упаковка -40...+70ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 4"

    "Полумаска фильтрующая респиратор 3М 8101 полипропилен FFP1 оснащена резиновыми оголовьями с 4 точками крепления, носовой зажим и потовпитывающая прокладка коробка 720ШТ ГОСТ Р 12.4.191–99; EN 149; ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 319.000

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