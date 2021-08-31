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    Главная / Торги / ПОСТАВКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ И ПРОЧИХ ТОВАРОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

    ПОСТАВКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ И ПРОЧИХ ТОВАРОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222526Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222526

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ И ПРОЧИХ ТОВАРОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 13:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ПОСТАВКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ И ПРОЧИХ ТОВАРОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222526Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОСТАВКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ И ПРОЧИХ ТОВАРОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

    Начальная цена

    88 878,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета.Доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее дезинфицирующее порошок Comet Лимон 0.475КГ банка"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 2"

    "Губка для мытья посуды Paterra спираль металлическая 40Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Пакет полиэтиленовый фасовочный Лайма 30х40СМ 15МКМ ПНД прозрачный 500ШТ рулон на втулке"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Бумага для выпечки Виконт 38СМх100М коричневая пергамент"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Ланч-бокс Мегапласт LB-1 полистирол белый 250х195х68ММ 100ШТ 1 секция"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 6"

    "Зубочистки Авиора деревянные индивидуальная упаковка 65ММ 500ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Стакан одноразовый с крышкой Лига Пак для горячих напитков бумага коричневый 250МЛ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 8"

    "Стакан одноразовый Стандарт для холодного/горячего полипропилен прозрачный 300МЛ 100ШТ"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 9"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс Сода-5 Лимон 0.48КГ 2415944 банка"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 10"

    "Фольга пищевая Горница алюминиевая 300ММх80М 8МКМ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Освежитель воздуха аэрозоль Rio Royal Лимон 300МЛ для дезодорирования воздуха"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Тарелка одноразовая суповая Позитрон Эконом полистирол 500МЛ белая 50ШТ"

    Кол-во: 800.000

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