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    Главная / Торги / 3106 маркировочные бирки в Краснодарский край

    3106 маркировочные бирки в Краснодарский край

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 14:0026.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222523Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222523

    Наименование закупки

    3106 маркировочные бирки в Краснодарский край

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 13:22

    Документация процедуры

    образец.jpg

    Реквизиты_Краснодарский_филиал.doc

    мегафон_образец_итоговый.png

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 958 545-67-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    Bogdan.Lukash@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукаш Богдан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    3106 маркировочные бирки в Краснодарский край

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 14:00 GMT +326.08.2021 14:0026.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222523Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    3106 маркировочные бирки в Краснодарский край

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Карла Маркса, д. 209аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата без договора, по счету, в течение 7 дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в стоимость тмц, работа в эдо

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бирка маркировочная 180x90мм PVC Мегафон образец во вложениях материал- пвх 3мм, пленка которая будет наклеена поверх пластика должна быть устойчива к уличным погодным условиям (спец пленка с цветовой гаммой"

    Кол-во: 500.000

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