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    Главная / Торги / поставка напольного спортивного покрытия

    поставка напольного спортивного покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222512Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222512

    Наименование закупки

    поставка напольного спортивного покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 13:19

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_поставку_напольного_спортивного_покрытия_будо_мат_с_зацеп.pdf

    Поставка_не_ОС__факт_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-65-34

    Факс

    Адрес электронной почты

    os.kuzminova@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьминова Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка напольного спортивного покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 00:00 GMT +301.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222512Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка напольного спортивного покрытия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г.Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, доставка

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Напольное спортивное покрытие"

    Кол-во: 150.000

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