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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка напольного спортивного покрытия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 13:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-65-34
Факс
Адрес электронной почты
os.kuzminova@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Кузьминова Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка напольного спортивного покрытия
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 00:00 GMT +301.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222512Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напольного спортивного покрытия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, г.Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата, доставка
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Кол-во: 150.000
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