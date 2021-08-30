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    Главная / Торги / Поставка противопожарных и газосварочных материалов.

    Поставка противопожарных и газосварочных материалов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 01:0030.08.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222510Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222510

    Наименование закупки

    Поставка противопожарных и газосварочных материалов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 13:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-50-63

    Факс

    Адрес электронной почты

    ZarubaDN@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заруба Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противопожарных и газосварочных материалов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 01:00 GMT +330.08.2021 01:0030.08.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222510Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарных и газосварочных материалов.

    Начальная цена

    678 540,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628407, Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная д.47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя). Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф пожарный ШПК-315Н навесной 840х650х230ММ металл красный 15КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Муфта противопожарная Огнеза ПМ-110 серый замок-стяжка тип лягушка 105200"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Рукав пожарный напорный Классик РПК(В)-Н/В-50-1.0-М 1.0МЕГАПА 50ММ 20М УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 АО "НПО "ПУЛЬС" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Баллон аргоновый 40 -150У 40Л 20МЕГАПА стальной пустой ГОСТ 949-73"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 5"

    "Дверь противопожарная металлическая правая EI-60 2400х870ММ серый RAL 7004 100КГ 1.5ММ 2 контура уплотнения от холодного дыма, 1 контур терморасширяющейся ленты, противопожарное стекло 26ММ Рефрагласс (замок п/п, ручка нажимная п/п, цилиндр ключ/ключ), без порога, сверху фрамуга со стеклом (280х750) доводчик GF 603"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5 6.7Л 5КГ 3М ВСЕ 16КГ 8С ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Полотно противопожарное кошма асбест 1500х2000ММ 1ММ +400ГРАД ЦЕЛЬС А, В, Е"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Дверь противопожарная металлическая правая EI-60 2100х900ММ серый RAL 7035 с наличником, с порогом, стекло ПП, 400*300/26, анти-паник бар на 1 створку, доводчик NOTEDO DC 065 (Серебро)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Дверь противопожарная металлическая правая EI-60 2100х800ММ серый RAL 7035 с наличником, с порогом, доводчик NOTEDO DC-065 (Серебро)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Дверь противопожарная металлическая правая EI-60 2100х1000ММ серый RAL 7004 с наличником, с порогом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Дверь противопожарная металлическая левая EI-60 2100х1000ММ серый RAL 7004 с наличником, с порогом"

    Кол-во: 6.000

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