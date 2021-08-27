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    Главная / Торги / Поставка плиты АМг6Б 60х1200х3000

    Поставка плиты АМг6Б 60х1200х3000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 06:3027.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222508Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222508

    Наименование закупки

    Поставка плиты АМг6Б 60х1200х3000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 13:29

    Документация процедуры

    Договор_закупки.docx

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.docx

    Договор_закупки_плита_АМГ6Б.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Проказова Анастасия Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плиты АМг6Б 60х1200х3000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 06:30 GMT +327.08.2021 06:3027.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222508Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плиты АМг6Б 60х1200х3000

    Начальная цена

    267 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка плиты алюминиевой АМг6Б 60х1200х3000 в соответствии с проектом договора"

    Кол-во: 1.000

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