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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка плиты АМг6Б 60х1200х3000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 13:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 212-57-62
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Проказова Анастасия Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плиты АМг6Б 60х1200х3000
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 06:30 GMT +327.08.2021 06:3027.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222508Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плиты АМг6Б 60х1200х3000
Начальная цена
267 750,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Кол-во: 1.000
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