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    Главная / Торги / Поставка расходных фильтрующих для нужд филиала УЭВП ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка расходных фильтрующих для нужд филиала УЭВП ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222507Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222507

    Наименование закупки

    Поставка расходных фильтрующих для нужд филиала УЭВП ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 14:04

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-30

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    sa.bondarenko@yamburg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных фильтрующих для нужд филиала УЭВП ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 08:00 GMT +330.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222507Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных фильтрующих для нужд филиала УЭВП ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    360 541,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная 29АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры либо способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12 (для СМСП).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Регулятор расхода газа аргоновый АР-40-КР1-м 0.8-20МЕГАПА 0.4М3/Ч 122х162х130ММ 0.55КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный Noitech NA 106760"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр Gardner Denver 81649209"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Корпус фильтра Remeza AF0056 нержавеющая сталь"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Картридж фильтрующей системы тонкой очистки 06050 S Remeza"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр магистральный Remeza AF0076 G1 1/2""

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Картридж фильтрующей системы тонкой очистки 07050 S Remeza"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Корпус фильтра Remeza SPF018 нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Картридж стерильный Remeza 0520 VSF для магистрального фильтра"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Сепаратор циклонный Remeza CKL010B"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Сепаратор T.G. FILTER 076130"

    Кол-во: 2.000

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