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    Главная / Торги / Поставка одноразовых масок для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Поставка одноразовых масок для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222506Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222506

    Наименование закупки

    Поставка одноразовых масок для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 13:02

    Документация процедуры

    Спецификация_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36554

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    skuznecov@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Станислав Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка одноразовых масок для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 09:00 GMT +330.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222506Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одноразовых масок для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    794 629,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней после поставки (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая 50ШТ"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 2"

    "Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая 50ШТ"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 3"

    "Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая 50ШТ"

    Кол-во: 3347.000

    "Позиция 4"

    "Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая 50ШТ"

    Кол-во: 7483.000

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