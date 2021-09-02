Поставка оборудования комплектующих материалов для лабораторий

Цена договора и требования к обеспечению

Оплата в течении 15 рабочих дней с момента поствки Товара на склад Покупателя, по адресу: г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Фильтр влагоотделитель с регулятором давления и манометром Русский Мастер AFR80 1/4" 10БАР РМ-14917" Кол-во: 10.000

"Позиция 2" "Трубка 1/8ДЮЙМх0.035ДЮЙМ AISI 316 703БАР SS-T2-S-035-6ME-S Swagelok" Кол-во: 24.000

"Позиция 3" "Трубка бесшовная 6.53ДЮЙМх0.049ДЮЙМ 316/ 316L 517БАР SS-T4-S-049-6ME" Кол-во: 26.000

"Позиция 4" "Трубка бесшовная 0.71ДЮЙМх0.028ДЮЙМ 316/ 316L 586БАР SS-T2-S-028-6ME" Кол-во: 6.000

"Позиция 5" "Трубка бесшовная 1/4ДЮЙМх0.035ДЮЙМ 316/ 316L 352БАР SS-T4-S-035-6ME" Кол-во: 6.000

"Позиция 6" "Запчасть Корпус для быстроразъёмного соединения DK-Lok DQBA-D-2T-SA 1/8" нержавеющая сталь 316 L" Кол-во: 2.000

"Позиция 7" "Запчасть Шток быстроразъемного соединения DQSA-D-2T-SA 1/8" нержавеющая сталь марки 316/316L 206БАР -45...+260ГРАД ЦЕЛЬС тип корпуса A" Кол-во: 2.000

"Позиция 8" "Кольцо обжимное DK-LOK DFS-2-SA 1 заднее и 1 переднее кольцо нержавеющая сталь 316/316L для обжимных фитингов 1/8"" Кол-во: 30.000

"Позиция 9" "Запчасть Набор запасных колец DFS-4-SA 1/4" нержавеющая сталь 316 L" Кол-во: 10.000

"Позиция 10" "Муфта переходная DK-LOK DUR4-2-SA 1/4"-1/8" нержавеющая сталь марки 316/316L -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой" Кол-во: 10.000

"Позиция 11" "Фитинг Муфта проходная DU-2-SA нержавеющая сталь 316/ 316L G1/8"" Кол-во: 10.000

"Позиция 12" "Фитинг Муфта проходная DU-4-SA нержавеющая сталь 316 обжимное соединение под трубку 1/4" -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС" Кол-во: 6.000

"Позиция 13" "Штуцер DK-LOK DMC2-4N-SA нержавеющая сталь 316/316L -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС 1/8" - НР 1/4" с обжимными кольцами и гайкой" Кол-во: 10.000

"Позиция 14" "Штуцер с наружной резьбой DMC4-2N-SA нержавеющая сталь 316/316L 1/4" - 1/8" НР обжимное с обжимными кольцами и гайкой" Кол-во: 10.000

"Позиция 15" "Фитинг обжимной DMC4-4N-SA нержавеющая сталь" Кол-во: 10.000

"Позиция 16" "Штуцер с наружной резьбой DMC2-2N-SA нержавеющая сталь 316/316L 1/8" - 1/8" НР обжимное с обжимными кольцами и гайкой" Кол-во: 10.000

"Позиция 17" "Запчасть Шток полнопроходного быстроразъёмного соединения DFSA-D-4T-SADF нержавеющая сталь 316/316L 413БАР -45...+260ГРАД ЦЕЛЬС обжимное соединение под трубку 1/4"" Кол-во: 2.000

"Позиция 18" "Запчасть Корпус полнопроходного быстроразъёмного соединения DFBA-D-4T-SA нержавеющая сталь 316/316L 413БАР -17...+204ГРАД ЦЕЛЬС уплотнительное кольцо из FKM (Viton) обжимное соединение под трубку 1/4"" Кол-во: 2.000

"Позиция 19" "Заглушка DP-2-SA нержавеющая сталь 316/316L 1/8" -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС DK-LOK с обжимными кольцами и гайкой" Кол-во: 5.000

"Позиция 20" "Крестовина DX-2-SA проходная обжимное соединения под трубку 1/8" -196...+696ГРАД ЦЕЛЬСГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь 316/316L в сборе с обжимными кольцами и гайкой" Кол-во: 2.000

"Позиция 21" "Крестовина DX-4-SA проходная обжимное соединения под трубку 1/4" -196...+696ГРАД ЦЕЛЬСГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь 316/316L" Кол-во: 2.000

"Позиция 22" "Запчасть Корпус быстроразъёмного соединения DQMB-D-2T-SA нержавеющая сталь 316/316L 275БАР -17...+204ГРАД ЦЕЛЬС уплотнительное кольцо из FKM (Viton) обжимное соединение под трубку 1/8"" Кол-во: 10.000

"Позиция 23" "Запчасть Шток быстроразъёмного соединения DQMS-D-2T-SA нержавеющая сталь 316/316L 275БАР -17...+204ГРАД ЦЕЛЬС без отсечного клапана, уплотнительное кольцо из FKM (Viton) обжимное соединение под трубку 1/8"" Кол-во: 10.000

"Позиция 24" "Фитинг Тройник проходной DT-2-SA нержавеющая сталь 316/ 316L G1/8" с обжимными кольцами и гайкой" Кол-во: 5.000

"Позиция 25" "Фитинг Тройник проходной DT-4-SA нержавеющая сталь 316/316L обжимное соединение под трубку 1/4" -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС в сборе с обжимными кольцами и гайкой" Кол-во: 5.000

"Позиция 26" "Кран шаровой прямой V82A-D-2T-S 2.5ММ 172БАР нержавеющая сталь 316/316L ручной -10...+65ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 1/8"" Кол-во: 10.000

"Позиция 27" "Кран шаровой прямой V82B-D-4T-S 4.8ММ 206БАР нержавеющая сталь 316/316L ручной -10...+65ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 1/4"" Кол-во: 10.000

"Позиция 28" "Кран шаровой прямой V82A-F-2N-S 3.2ММ 172БАР нержавеющая сталь 316/316L ручной -10...+65ГРАД ЦЕЛЬС резьба 1/2" NPT внутренняя трубная коническая" Кол-во: 10.000

"Позиция 29" "Кран шаровой цапфовый прямой VT86-D-4T-PK-S 4.75ММ 413БАР нержавеющая сталь 316/316L FKM (Viton), PEEK, RPTFE, PTFE ручной -17...+232ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 1/4"" Кол-во: 10.000

"Позиция 30" "Кран шаровой прямой VH86B-D-4T-PK-S 4.7ММ 413БАР нержавеющая сталь 316/316L PTFE ручной -54…+230ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 1/4"" Кол-во: 10.000

"Позиция 31" "Пневмоцилиндр CAMOZZI 60M2L100A0150 100ММ 150ММ 0...+80ГРАД ЦЕЛЬС" Кол-во: 2.000

"Позиция 32" "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…20МПА/PD/M 0...20МПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой" Кол-во: 2.000

"Позиция 33" "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…100МПА/PD/M 0...100МПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой" Кол-во: 2.000

"Позиция 34" "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…700кПА/PD/M 0...700КПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой" Кол-во: 2.000

"Позиция 35" "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…40МПА/PD/M 0...40МПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой" Кол-во: 2.000