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    Главная / Торги / Поставка оборудования комплектующих материалов для лабораторий

    Поставка оборудования комплектующих материалов для лабораторий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222501Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222501

    Наименование закупки

    Поставка оборудования комплектующих материалов для лабораторий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 14:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S_Temnikova@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Темникова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования комплектующих материалов для лабораторий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222501Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования комплектующих материалов для лабораторий

    Начальная цена

    1 048 365,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней с момента поствки Товара на склад Покупателя, по адресу: г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр влагоотделитель с регулятором давления и манометром Русский Мастер AFR80 1/4" 10БАР РМ-14917"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Трубка 1/8ДЮЙМх0.035ДЮЙМ AISI 316 703БАР SS-T2-S-035-6ME-S Swagelok"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 3"

    "Трубка бесшовная 6.53ДЮЙМх0.049ДЮЙМ 316/ 316L 517БАР SS-T4-S-049-6ME"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 4"

    "Трубка бесшовная 0.71ДЮЙМх0.028ДЮЙМ 316/ 316L 586БАР SS-T2-S-028-6ME"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Трубка бесшовная 1/4ДЮЙМх0.035ДЮЙМ 316/ 316L 352БАР SS-T4-S-035-6ME"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Запчасть Корпус для быстроразъёмного соединения DK-Lok DQBA-D-2T-SA 1/8" нержавеющая сталь 316 L"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Запчасть Шток быстроразъемного соединения DQSA-D-2T-SA 1/8" нержавеющая сталь марки 316/316L 206БАР -45...+260ГРАД ЦЕЛЬС тип корпуса A"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Кольцо обжимное DK-LOK DFS-2-SA 1 заднее и 1 переднее кольцо нержавеющая сталь 316/316L для обжимных фитингов 1/8""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Запчасть Набор запасных колец DFS-4-SA 1/4" нержавеющая сталь 316 L"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Муфта переходная DK-LOK DUR4-2-SA 1/4"-1/8" нержавеющая сталь марки 316/316L -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Фитинг Муфта проходная DU-2-SA нержавеющая сталь 316/ 316L G1/8""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Фитинг Муфта проходная DU-4-SA нержавеющая сталь 316 обжимное соединение под трубку 1/4" -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Штуцер DK-LOK DMC2-4N-SA нержавеющая сталь 316/316L -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС 1/8" - НР 1/4" с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Штуцер с наружной резьбой DMC4-2N-SA нержавеющая сталь 316/316L 1/4" - 1/8" НР обжимное с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Фитинг обжимной DMC4-4N-SA нержавеющая сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Штуцер с наружной резьбой DMC2-2N-SA нержавеющая сталь 316/316L 1/8" - 1/8" НР обжимное с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Запчасть Шток полнопроходного быстроразъёмного соединения DFSA-D-4T-SADF нержавеющая сталь 316/316L 413БАР -45...+260ГРАД ЦЕЛЬС обжимное соединение под трубку 1/4""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Запчасть Корпус полнопроходного быстроразъёмного соединения DFBA-D-4T-SA нержавеющая сталь 316/316L 413БАР -17...+204ГРАД ЦЕЛЬС уплотнительное кольцо из FKM (Viton) обжимное соединение под трубку 1/4""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Заглушка DP-2-SA нержавеющая сталь 316/316L 1/8" -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС DK-LOK с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Крестовина DX-2-SA проходная обжимное соединения под трубку 1/8" -196...+696ГРАД ЦЕЛЬСГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь 316/316L в сборе с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Крестовина DX-4-SA проходная обжимное соединения под трубку 1/4" -196...+696ГРАД ЦЕЛЬСГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь 316/316L"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Запчасть Корпус быстроразъёмного соединения DQMB-D-2T-SA нержавеющая сталь 316/316L 275БАР -17...+204ГРАД ЦЕЛЬС уплотнительное кольцо из FKM (Viton) обжимное соединение под трубку 1/8""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Запчасть Шток быстроразъёмного соединения DQMS-D-2T-SA нержавеющая сталь 316/316L 275БАР -17...+204ГРАД ЦЕЛЬС без отсечного клапана, уплотнительное кольцо из FKM (Viton) обжимное соединение под трубку 1/8""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Фитинг Тройник проходной DT-2-SA нержавеющая сталь 316/ 316L G1/8" с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Фитинг Тройник проходной DT-4-SA нержавеющая сталь 316/316L обжимное соединение под трубку 1/4" -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС в сборе с обжимными кольцами и гайкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Кран шаровой прямой V82A-D-2T-S 2.5ММ 172БАР нержавеющая сталь 316/316L ручной -10...+65ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 1/8""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой прямой V82B-D-4T-S 4.8ММ 206БАР нержавеющая сталь 316/316L ручной -10...+65ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 1/4""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой прямой V82A-F-2N-S 3.2ММ 172БАР нержавеющая сталь 316/316L ручной -10...+65ГРАД ЦЕЛЬС резьба 1/2" NPT внутренняя трубная коническая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Кран шаровой цапфовый прямой VT86-D-4T-PK-S 4.75ММ 413БАР нержавеющая сталь 316/316L FKM (Viton), PEEK, RPTFE, PTFE ручной -17...+232ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 1/4""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Кран шаровой прямой VH86B-D-4T-PK-S 4.7ММ 413БАР нержавеющая сталь 316/316L PTFE ручной -54…+230ГРАД ЦЕЛЬС трубное обжимное соединение 1/4""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Пневмоцилиндр CAMOZZI 60M2L100A0150 100ММ 150ММ 0...+80ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…20МПА/PD/M 0...20МПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…100МПА/PD/M 0...100МПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…700кПА/PD/M 0...700КПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…40МПА/PD/M 0...40МПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Измеритель-регулятор Aplisens PMS-11K (WW-45) 50х66.6х50ММ IP65 с поверкой"

    Кол-во: 3.000

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