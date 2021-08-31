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    Главная / Торги / Поставка постов управления для нужд ООО "Газпром метанол"

    Поставка постов управления для нужд ООО "Газпром метанол"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 06:0031.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222495Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222495

    Наименование закупки

    Поставка постов управления для нужд ООО "Газпром метанол"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 07:47

    Документация процедуры

    Договор_поставки_от_12.08..docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    70-30-70

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    ZhukovskayaAI@smd-chem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуковская Александра Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка постов управления для нужд ООО "Газпром метанол"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 06:00 GMT +331.08.2021 06:0031.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222495Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка постов управления для нужд ООО "Газпром метанол"

    Начальная цена

    384 479,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.томск, Кузовлевский тракт 2, стр.396Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 15 раб.дней с даты поставки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пост управления кнопочный взрывозащищенный R.STAHL 8040/1180X-09XXXSA05 IP66 130665"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Пост управления кнопочный взрывозащищенный R.STAHL 8040/1180X-01L02SA05 IP66 130929"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Система управления сontrol device system взрывозащищенная R.STAHL 8040/1280X-01L13SA05-01L08SA05 ConSig 8040 244942"

    Кол-во: 5.000

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