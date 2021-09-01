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    Главная / Торги / Поставка сыпучих смесей

    Поставка сыпучих смесей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222486Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222486

    Наименование закупки

    Поставка сыпучих смесей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 14:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-83

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Andreeva.TI@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сыпучих смесей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222486Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сыпучих смесей

    Начальная цена

    948 685,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, с. Кабардинка, ул. Октябрьская,15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпатлевка финишная гипсовая Knauf Rotband Finish 25КГ"

    Кол-во: 281.000

    "Позиция 2"

    "Шпатлевка финишная гипсовая Knauf Rotband Finish 25КГ"

    Кол-во: 294.000

    "Позиция 3"

    "Плинтус ПВХ потолочный Плинтэкс белый 60х60х2000ММ"

    Кол-во: 385.000

    "Позиция 4"

    "Подоконник BAUSET ПВХ белый матовый 2000х600ММ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 5"

    "Заглушка для пластиковых подоконников торцевая белая 600мм ПВХ"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 6"

    "Герметик акриловый Момент Гермент 420Г картридж белый Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Шпатлевка гипсовая Knauf Fugen 25КГ бумажный мешок"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 8"

    "Шпатлевка гипсовая Knauf Fugen 25КГ бумажный мешок"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Грунтовка акриловая укрывная акрилатная Vincent Decor Sous-couche 2.5Л ведро белая для для декоративных покрытий"

    Кол-во: 308.000

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