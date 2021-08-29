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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2021 22:0029.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222477Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222477

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 12:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-31-77

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    e.tseluyko@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Целуйко Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.08.2021 22:00 GMT +329.08.2021 22:0029.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222477Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стандартный Образец Предприятия НО зарубка трубный 57х6ММ калибровка СТО Газпром 2-2.4-083-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Лупа бинокулярная со светодиодным осветителем БЛ-2-1 черная 1.8/1.5/1.3х 122/154/180ММ 290х220х55ММ ТУ 3-3.ЭДI/687-82 АО "ЗОМЗ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стандартный Образец Предприятия НО зарубка трубный 219х10ММ калибровка СТО Газпром 2-2.4-083-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стандартный Образец Предприятия НО зарубка трубный 89х6ММ калибровка СТО Газпром 2-2.4-083-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стандартный Образец Предприятия НО зарубка трубный 159х8ММ калибровка СТО Газпром 2-2.4-083-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Стандартный Образец Предприятия НО зарубка трубный 108х4ММ калибровка СТО Газпром 2-2.4-083-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стандартный Образец Предприятия НО зарубка трубный 57х4ММ калибровка СТО Газпром 2-2.4-083-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Кран подъемный гидравлический КГС2000 2000КГ 1840х1500ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Станция насосная автоматическая Oasis ST 70/50С-24 внутренняя G1 1.500-3.000АТМ 220В 1100ВТ 70Л/МИН 24Л для бесперебойного водоснабжения частных построек 50М 4670004376645"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Верстак ВДТ-1.9 плита МДФ 25ММ, покрытая листом оцинкованного металла 850х1900х685ММ укомплектован драйвером с пятью выдвижными ящиками разными по высоте и тумбой с двумя переставными полками (шаг 39ММ) и ригельным замком 102.1КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Компрессор поршневой масляный с прямым приводом Сибртех КК-2200/50 воздух 350Л/МИН 2.2КВТ 220В 50Л 58040"

    Кол-во: 1.000

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    Ямало-Ненецкий автономный округ
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